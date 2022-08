Dictamen unánime para modificar el artículo 23 LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE MALVINAS FUE INCLUIDA EN LA CARTA ORGÁNICA DE USHUAIA

El artículo modificado establece que “El Municipio de la ciudad de Ushuaia honra, respeta y engrandece el recuerdo de la Gesta de Malvinas y a sus protagonistas, las y los excombatientes. En especial recuerda a aquellos que ofrendaron su vida cayendo en combate en defensa de la soberanía, dignidad y bandera de nuestra Patria”. Integrantes del Centro de ex combatientes de Malvinas estuvieron presentes en el Centro Cultural Actuar e hicieron sus aportes proponiendo la denominación de ex combatientes para referirse a la totalidad de quienes formaron parte de la gesta. El ex combatiente Daniel Guzmán, por su parte, afirmó que siguen siendo combatientes y solicitó el rechazo al colonialismo, la usurpación del territorio y el despojo de los recursos que legítimamente pertenecen a nuestro país y a la jurisdicción provincial.

“Malvinas hoy después de 40 años nos llama a repensar para adelante qué hacemos, plasmarlo en la Carta Orgánica, poder pensar que cada palabra, cada coma, cada punto que ponemos de esta Carta también tiene que ver con una declaración política, estratégica, clara, con mirada hacia el futuro”, dijo el convencional Vuoto.

Por su parte el secretario de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Daniel Arias expresó que “ante todo quiero felicitar a los Convencionales Constituyentes en modificar el artículo 23 de la Carta Orgánica Municipal “CAUSA MALVINAS” por el cual nuestro Municipio honra, respeta y engrandece la Gesta de Malvinas, a sus protagonistas que dieron su vida por la Patria en defensa de la soberanía, contra el usurpador inglés”.

Arias agregó que “quiero poner en valor y relevancia el haber creado la Secretaría de Asuntos de Malvinas por parte del Intendente Walter Vuoto y hoy queda plasmada en la Carta Orgánica” y reconoció “el consenso logrado y escuchar a los Veteranos de Guerra y ex Combatientes, en este caso al presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Conrado Zamora, Secretario José Andersen y el aporte de Daniel Guzmán”.

TEXTO COMPLETO DEL ARTICULO 23 (modificado)

Artículo 23.-

El Municipio de la ciudad de Ushuaia honra, respeta y engrandece el recuerdo de la Gesta de Malvinas y a sus protagonistas, las y los excombatientes. En especial recuerda a aquellos que ofrendaron su vida cayendo en combate en defensa de la soberanía, dignidad y bandera de nuestra Patria.

Se obliga a mantener el espacio de la ciudad denominado “Plaza Islas Malvinas”, donde se erige el mural escultórico en memoria de los Caídos en la recuperación y defensa de nuestra integridad territorial, declarado Monumento Nacional “Héroes de Malvinas” por el honorable Congreso de la Nación.

Igualmente, asume el compromiso de mantener el espacio Pensar Malvinas y todo otro espacio municipal destinado a rescatar, resaltar o proteger elementos que contengan valor histórico inherente a la Causa y Gesta de Malvinas.

Las y los funcionarios tienen la obligación de sostener y reafirmar la soberanía argentina en todos los foros nacionales e internacionales.

La Municipalidad de Ushuaia desarrolla una tarea de difusión masiva a nivel local, nacional e internacional sobre la significancia política y geoestratégica de Ushuaia como capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Asimismo, insta a la protección de todos sus recursos, especialmente los naturales.

A los efectos del presente, dentro del Departamento Ejecutivo municipal deberá existir un área con la mayor jerarquía”.