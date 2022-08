¿Cómo llegó Marcelo Guzmán al Superior Tribunal de Justicia?

¿Cuál fue la trama secreta para que este personaje llegara a trabajar al lado de un integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, cuando la denunciante lo acusa de violencia psicológica, económica y física desde hace más de una década?

¿Quién evaluó a Guzmán como un profesional apto para ocupar el cargo que llegó a ocupar cuando según la denuncia pública, hace 12 años que somete a su mujer a un calvario de violencia psicológica, económica y física?

¿Cuál es la responsabilidad del Concejo de la Magistratura a cuyo cargo está esta selección de jueces y la permanencia de abogados como este en el poder judicial fueguino?

¿Cuánto hay de connivencia entre el poder judicial y el sindicato que representa a los trabajadores del mismo?

¿Cuál es la postura del Superior Tribunal de Justicia, más allá del descargo del Dr. Ernesto Loffler de quien era relator hasta ayer que decidió suspenderlo en su cargo, iniciar acciones administrativas y las penas que le quepan?

¿Cómo es que un relator cobra lo mismo que un juez del superior tribunal y en el caso del Dr. Loffler se sabe que cuenta en su haber con 4 de estos cargos, entre ellos la hija de una diputada del Frente de Todos, se negó sistemáticamente a aportar el dinero suficiente a su esposa e hija?

Sin duda el hecho es gravísimo, como la permanencia en el poder judicial de un violento que se amparó en su posición de privilegio para violentar sistemáticamente a su esposa durante más de una década.

¿Cuál será la postura del Superior Tribunal con los abogados de Ushuaia que se negaron sistemáticamente a patrocinar a esta mujer poniendo excusas de todo tipo, abandonándola a su suerte cuando públicamente denunció que “temo por mi vida”, es decir se puede hablar de abandono de persona?

¿Qué hará el prestigioso Colegio de Abogados de Ushuaia con este personaje?

¿Qué hubiera ocurrido si esta historia terminaba de manera trágica?

¿Dónde estuvo el Juez de Minoridad y Familia de Ushuaia?

¿Cuáles serían las excusas del Concejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados de Ushuaia y el superior Tribunal de Justicia?

¿Cómo es que habiendo una mujer que integra el superior tribunal, estos hechos jamás fueron siquiera mencionados hasta la desesperada denuncia pública de la mujer del abogado violento, literalmente apaleada, desbordada, colapsada por tanta violencia, desidia y abandono?

¿Qué confianza se puede tener en el sistema de justicia fueguino que ha demostrado con este hecho que su accionar es inexistente?

¿Cuáles son los nexos entre la política, la justicia y los intereses particulares de los protagonistas?

Son solo preguntas, cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones.

Pero, realmente es indignante, repulsivo y asqueante que quienes se supone que velan por los derechos de las personas, sin importar su sexo, origen, credo o estatus social, no solo no lo hagan, sino que lo ignoren de esta manera aberrante, al punto de poner en juego la vida de un ser humano, con el agravante de ignorar una ley en vigencia y de carácter obligatorio para los tres poderes del estado, estoy hablando de la Ley Micaela 27499.

Que no puede ser más clara respecto de la violencia contra las mujeres

La misma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Esto me evita mayores comentarios y deja a la luz millones de interrogantes y suspicacias respecto del accionar de la justicia fueguina.

¡Para finalizar el texto publicado por la Jueza de Minoridad de Familia de Villa Ángela, Provincia de Chaco, de donde es oriunda la victima de los ataques de Guzmán: ¡Dra. Laura Verónica Buyatti “Si te crees hombre espero que me atiendas el celular a ver si te animas !!!Te juro por mi hija te saco las ganas de pegarle a otra Mujer y al juez de Familia de la causa que apure el trámite para que Carla venga con su hija a Villa Ángela Chaco con su Familia!!!! ¡Me presento soy la Dra Laura Verónica Buyatti, ¡Juez del juzgado de Menor y la Familia de esta ciudad, me encantaría que me expliquen porque la recibió 5 minutos no la escucho y no tiene defensa a que le tiene miedo yo le informo no le tengo miedo ni al Diablo!!!!! ¡La quiero en Villa Ángela!!!!

Una vergüenza, un papelón nacional y un hecho gravísimo que marca un antecedente más que peligroso para cientos de mujeres víctimas de violencia, en un pais donde una de ellas es asesinada cada 30 hs.

“Debajo de ningún título dice, buen profesional o buena persona, en ninguno”, pero a algunos todavía los deslumbra, lamentablemente.

Armando Cabral