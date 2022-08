Acuerdo salarial con los escalafones seco y húmedo de la administración pública provincial.

“Es necesario recordar que veníamos de cuatro años de atraso, no para culpar a nadie, si no para establecer de donde partimos. Desde el inicio de nuestra gestión los salarios estatales se han incrementado más de un 300% en promedio, con sumas al básico y no en negro”, destacó.

Asimismo, Melella recalcó que “hemos hecho avances en recategorizaciones históricas, en el convenio colectivo de trabajo, en reconocer como profesionales de la salud a enfermeros, técnicos y también se va avanzando en las mejoras en condiciones laborales. Sabemos que aún falta mucho pero es el camino que hemos emprendido”.

Por otra parte, el Gobernador dijo que “quiero destacar a los paritarios de los distintos gremios porque siempre mantuvimos una discusión respetuosa. También agradecer a los paritarios de Gobierno, al ex ministro Guillermo Fernández, al Ministro Zapata García y a todo el gabinete por su trabajo, porque los logros se han alcanzado disponiendo de manera responsable los recursos”.

“Cada mejora salarial del sector estatal impacta directamente también en la economía local. Los trabajadores y trabajadoras no compran dólares ni gastan en el exterior. Vuelcan esos recursos en la Provincia y eso contribuye al desarrollo y crecimiento también del sector privado”, expresó.

Finalmente, el mandatario indicó que “todos los servidores públicos y servidoras públicas tenemos que ser muy responsables en nuestro trabajo para brindarnos mejor a nuestra comunidad, trabajar por nuestra gente. Tenemos que dejar la provincia mejor de lo que a encontramos. Por eso a pesar del momento difícil que sabemos está atravesando el país desde Tierra del Fuego tenemos que seguir trabajando para ganarle a la inflación, para garantizar el acceso a la tierra y la vivienda, para generar trabajo”.

Participaron del evento Ministros, Ministras, Secretarios y autoridades del Gobierno Provincial, Concejales, Legisladores, el Secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, la Secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare, y el Secretario General de UPCN, José Luis Ríos.