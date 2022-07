Victoria Vuoto: “Solicitamos urgente respuesta a la situación y la implementación de la ley de abogadas para víctimas de violencia”

En el marco de diferentes reclamos que llevaron adelante las trabajadoras de la Subsecretaría de Género, sumado a la renuncia de la ex titular de esta área, Noelia Laffitte, por falta de acompañamiento del Ejecutivo, la legisladora Victoria Vuoto planteó la “preocupante” situación ya que “es necesario para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, contar con un equipo interdisciplinario, áreas jerarquizadas y presupuesto”.



“Venimos planteando esta situación desde el principio de la gestión, no hay política de género ni inversión en el área”, manifestó la legisladora y añadió que “esto quedó demostrado por las denuncias de las trabajadoras del área, que están sin lugar para trabajar, sin presupuesto y esto se agrava con la renuncia de la subsecretaria en este contexto”.



Por otro lado, Victoria Vuoto señaló que “tenemos varios proyectos de ley que deberían ser tratados ya que el Ejecutivo no tiene la intención de trabajar la agenda de las mujeres”



“Pedimos que de manera urgente se ponga en funcionamiento la ley que sancionamos, que crea el cuerpo de abogadas para víctimas de violencia de género, que garantiza la representación legal gratuita. Ocuparse de esto es una obligación más en un contexto como el de nuestra Provincia, donde la violencia contras las mujeres en el ambito doméstico lamentablemente lidera el ranking de delitos que se cometen diariamente”, finalizó.