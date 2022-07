TOLHUIN: TRABAJADORES DEL MUNICIPIO TENDRÁN AUMENTO SALARIAL

Las partes acordaron un aumento salarial de $10.000.00 al básico comprendidos desde el mes de julio al mes de noviembre 2022, que serán distribuidos de la siguiente manera:

– Julio $2000 al básico

– Agosto $2000 al básico

– Septiembre $2000 al básico

– Octubre $ 2000 al básico

Además, se realizará la correspondiente deducción de la suma de $600 pesos mensuales en los periodos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2022 del plus no remunerativo y no bonificable, establecido por el decreto E.M.T N 235/22.

También se estableció que ningún trabajador cobrará menos de $77.000 y respecto al mes de octubre la suma de $83.000.

Vale recordar que al inicio de la gestión en 2020 el salario básico estaba pautado en $10.000, en el mes de enero 2022 llegó a $22.065 y noviembre llegará a la suma de $41.800 para una categoría 10, lo que en total da un acumulado de 318% en los 3 años de gestión.

Participaron del encuentro la Secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, la Secretaria de Economía y Hacienda, C.P.N. Luciana Rivero, y el Secretario de Legal y Técnica, Dr. Alexis Sebastián Solís. Por parte de ATE el Secretario General, Vicente Garrighan, el Secretario Adjunto, Facundo Carrizo, Pro Secretario Gremial, Kevin Caballero y el Secretario de Deportes, Hugo González. Por parte de UPCN estuvieron presentes José Bullones, Graciela Salvay, el Asesor Matías Pucheta y de la Comisión Directiva Florencia Berrone.