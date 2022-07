Península Mitre en el camino de conciliar posiciones

En la sala de Comisiones de la Legislatura Provincial fue convocada nuevamente la Comisión 3 de Recursos Naturales con el objetivo de avanzar en lo que involucra la creación del Área Natural Protegida Provincial Península Mitre.





Una reunión que contó, además de la presencia de los integrantes de la Comisión, con autoridades del Gobierno Provincia y la Oficina de Recaudación Fiscal (AREF) junto con ocupantes de las tierras, muchos con una situación de regularidad no resuelta.



La parlamentaria oficialista y presidenta de la comisión, Mónica Acosta, destacó que en cada una de las leyes que presenta una férrea defensa ambientalista, “permanentemente, hemos discutido cómo achicar esta grieta o esta contradicción con la Producción”.

Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Mónica Acosta

https://www.youtube.com/watch?v=fMAJmRS1yV0&t=5s

Esto lo ejemplificó con el trabajo realizado con la ley que prohibió la salmonicultura en el canal Beagle. Señaló que “no es contraponer lo ambiental con lo productivo” además de que “es fundamental visibilizar el tejido social”.



Y es que, parte de la necesidad de escuchar a los ocupantes y sentarlos en la misma mesa con las autoridades de AREF fue, justamente, poder conocer el tipo de actividades que se realizan y qué cambios en cuanto a actividades productivas quedarían habilitadas tras la sanción de la ley.



La secretaria de Ambiente de la Provincia, Eugenia Álvarez, por su parte, como futura autoridad de aplicación del Área Natural Protegida, valoró el espacio de debate y consideró importante el avance del Plan de Manejo y remarcó que se trata de un proceso participativo necesario.

Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego AeIAS

https://www.youtube.com/watch?v=cFTLZs6LOV0



“Los planes de manejo no se definen en un escritorio, se definen en el territorio” aseguró Álvarez y destacó que “no son decisiones unilaterales”.



Sobre los actuales ocupantes de la tierra, aseguró que “están en el escenario de actores que, de alguna manera, ocupan el área” y que cuentan con el privilegio de “trabajar en este territorio y poner en resguardo también esto que es de todos”, haciendo hincapié en que la ley es la garantía de la resolución de los conflictos vigentes.



Parte de las familias ocupantes plantaron sus cuestionamientos en lo que respecta a qué tipo de actividades quedarían habilitadas tras la sanción de la ley, dado que, por ejemplo, la actividad ganadera no podría desempeñarse en Península Mitre.

Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de abogado de uno de los ocupantes

https://www.youtube.com/watch?v=sOEwxC3NEXw&t=172s

Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Bilbao, estancia Policarpo https://www.youtube.com/watch?v=l900cb5LkHY

Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Vargas, propietario de Ea. María Luisa

https://www.youtube.com/watch?v=Ni_g4MQpFog&t=6s

Sin dudas quedó en evidencia que tanto el Ejecutivo Provincial como la Legislatura tienen una visión acordada y conjunta del destino para Mitre, que va en línea con la preservación y el desarrollo a través del turismo, priorizando el interés de la comunidad por sobre intereses particulares.

La presencia de los ocupantes actuales de la tierra fue importante, sobre todo porque se valoró el trabajo y la historia de los mismos y su necesidad de ser escuchados, y que la sanción de la Ley permita, como expresó Álvarez, cerrar esta etapa de incertidumbre en relación con los títulos que reclaman.



Todo indicaría que existe la voluntad de hacer las cosas de la forma más prolija posible en respuesta a un reclamo social que viene sosteniendo el reclamo por más de 3 décadas a través de la sostenida participación de los vecinos y vecinas de la provincia.





En la reunión estuvieron presentes también la legisladora Laura Colazo y Victoria Vuoto del Partido Verde, Andrea Freites y Myriam Martínez del Frente de Todos – PJ, Liliana Martínez Allende de la Unión Cívica Radical, Emanuel Trentino, Federico Greve y Daniel Rivarola por Forja y Ricardo Furlan por el bloque Justicialista Provincial.





Eugenia Álvarez, de la Secretaría de Ambiente de la provincia, también estuvo presente, la directora general de Tierras Fiscales de AREF, Daniela Salinas, además de representantes de las familias Ivandic, Bilbao, Preto y Vargas.

—

Reunión de Comisión 3 – Proyecto Península Mitre

14 de julio de 2022



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Mónica Acosta

https://www.youtube.com/watch?v=fMAJmRS1yV0&t=5s



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Jorge Ivandic y respuesta de Daniela Salinas

https://www.youtube.com/watch?v=nBF2rtjxr1g



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Daniela Salinas por AREF

https://www.youtube.com/watch?v=-XUgRgQHPK0&t=8s



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Director de Tierras Fiscales

https://www.youtube.com/watch?v=AiOfqv9MzDA&t=59s



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego AeIAS

https://www.youtube.com/watch?v=cFTLZs6LOV0



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de abogado de uno de los ocupantes

https://www.youtube.com/watch?v=sOEwxC3NEXw&t=172s



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Bilbao, estancia Policarpo

https://www.youtube.com/watch?v=l900cb5LkHY



Península Mitre, reunión de Com. 3 – Exposición de Vargas, propietario de Ea María Luisa

https://www.youtube.com/watch?v=Ni_g4MQpFog&t=6s