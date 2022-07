Mesa de Trabajo Judicial: “El Poder Judicial atraviesa una crisis institucional sin precedentes”

El próximo viernes 8 se reúne la Mesa de Trabajo de los Judiciales, y de acuerdo a lo que informó el Superior Tribunal de Justicia a Alicia Ponce, “no sabemos si va a haber una comisión normalizadora de la Unión de Empleados Judiciales, pero no varía para nosotros en nada, porque tenemos en claro cuál es la necesidad de los trabajadores independientemente del sindicato en el que estén nucleados”.

Radiografía del Distrito Judicial Norte

Respecto de esas necesidades Ponce explicó: “Ahora estamos llevando adelante un relevamiento, porque la Mesa en Río Grande fue un pedido del sindicato, porque el distrito está bastante dejado de lado en cuanto a las designaciones, cuestiones edilicias y demás, así que esperamos sacarle mucho provecho a esta reunión y esperamos llevar adelante y darles una radiografía de todo lo que está pasando en Río Grande. El Doctor Muchnick tiene el compromiso de revertir esta situación, los secretarios también, así que yo creo que va a ser muy productivo”, confió.

“Nosotros tenemos hechas estadísticas en cuanto a la realidad de los trabajadores, ya sea categorías, ascensos, pagos de subrogancias, porque se jubilan trabajadores y todavía no se designan los remplazos no se pagan las subrogancias”, comentó la dirigente.

60 % de designaciones en Ushuaia, 40% para Río Grande

“Las cuestiones edilicias son muy graves, como el caso de la Defensoría Pública, entendemos que no está garantizando el acceso a la Justicia de los que no pueden pagar un abogado. Después el edificio, estamos hacinados, pasamos una pandemia hacinados. Hay una realidad que quedaron alejadas de recuperación. De hecho, en las estadísticas que sacamos hay, por ejemplo, el 60 por ciento de designaciones se dan en Ushuaia y el 40 en Río Grande. Tenes que tener en cuenta que Rio Grande, tiene competencia sobre Tolhuin, hasta que no se cree o se ponga en funcionamiento el Tribunal Multifuero, entonces claramente necesitamos recurso humano, y fíjate las expresiones sociales en contra de los juzgados de instrucción”, enfatizó Ponce.

Sin refuerzos para los juzgados de instrucción de Río Grande

“Los trabajadores dejan todo, y eso me consta, no se les paga horas extras, sin embargo, no funciona, porque cuando inició el Ministro Loffler, con una estadística y demás, que era impresionante la cantidad de causas, nada han hecho, no han reforzado los juzgados de instrucción”, criticó.

“Tenemos una planta por Tribunal que se pensó en el año 94 y la seguimos sosteniendo, entonces a mi esa falta de previsión me sorprende, porque se han creado estructuras dentro del Superior Tribunal, sin tener en consideración que nosotros tenemos una única función social, llevar adelante el servicio de justicia”.

Pirámide de cargos invertida

“Cuando entramos al Poder Judicial había un juez y un secretario nada más y la planta de 9 trabajadores. Hoy tenes 9 trabajadores, un juez, un secretario, un prosecretario, un prosecretario del prosecretario, un interino, entonces es una 40 por ciento de funcionarios y magistrados un 60 de trabajadores, ¿cómo puede ser que no salgan las cosas?, si antes salían con menor planta. Lo que pasa es que cuando se creó el Poder Judicial había 90 mil habitantes y ahora creo que duplicamos o un poco más”, refirió la sindicalista.

“Lamento mucho la intervención de la UEJN y lamento el papel del Dr. Loffler”

Por otro lado, Ponce fue consultada respecto de la intervención de la Unión de Empleados Judiciales: “Es una cuestión que nos sorprendió muchísimo, en honor a la verdad, nosotros sabíamos, también lo sabía Luis Bechis, nosotros estamos nucleados en la Federación Judicial, y ya se corría el rumor en Buenos Aires, que si ganaba la lista Celeste y Blanca iban a intervenir el sindicato. Ahora se tiene que investigar y punto e identificar a los responsables en el caso que existieran”, clarificó.

“Al día de hoy, según una nota que leí de Luis Bechis, no hay una denuncia formal de los hechos. ¿Qué pasa con esto?, se preguntó y agregó, “al que afecta y el que pierde es el trabajador, porque en nuestro universo de afiliados, son trabajadores, no tenemos afiliados funcionarios y magistrados adheridos a nuestro sindicato como los tenía la Unión”, explicó Ponce.

“Vamos a tratar de llevar adelante todos los reclamos, sin importar el sindicato en que estén nucleados, para no debilitarnos porque somos compañeros de trabajo y nos vemos todos los días y sabemos el trabajo y esfuerzo que hace cada uno. Lamento mucho la intervención y lamento el papel del Dr. Loffler, porque éticamente él no se podría haber afiliado, menos con el Código de Ética Iberoamericano al que adhiere, porque representa al empleador, menos que menos usar una de las listas. Me da vergüenza ajena, porque creo que el Dr. debe estar abocado y preocupado en ver cómo va a modificar el Consejo de la Magistratura, que es netamente político y darle más garantías a la sociedad de los jueces que se eligen·, criticó duramente la participación del juez Ernesto Loffler

“Estamos evaluando –posibles sanciones o denuncias a- porque estamos analizando distintas cuestiones, porque por ejemplo, el otro día Loffler le tomó examen a Borrel a Motura para el cargo de Secretaria en el juzgado Multifuero y bueno, éticamente no es compatible, porque él le estaba tomando examen a las personas que él votó, entonces se tendría que haber excusado, porque se sale a hablar sobre cuestiones éticas, vamos a Harvard volvemos y esto y lo otro, me parece que al Dr. Loffler le pagan para cumplir una función dentro del Poder Judicial, él ha tenido una carrera con un objetivo, que era este, y está sentado y lo tiene que cumplir. ¿Para qué quiso llegar Loffler el Superior Tribunal de Justicia? Creo que el Superior Tribunal de Justicia está atravesando una crisis institucional sin precedentes, tengo 27 años en el Poder Judicial y nunca vi una crisis institucional política como la estoy viendo ahora, es lamentable para todos los trabajadores lo que está pasando”, resumió y concluyó Alicia Ponce.

Fuente: tarde pero seguro