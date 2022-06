UTN: Se realizó la jornada de debate denominada “Pensar y debatir la realidad fueguina a 50 años de la ley 19.640”

Este miércoles desde la hora 09:00 en la Biblioteca Federico Leloir de la UTN de esta ciudad, dio inicio la jornada de debate bajo el nombre “Medio Siglo de la 19.640: Historia, actualidad y futuro del régimen de promoción económica y fiscal”. El evento constituyó una Jornada de Divulgación e Intercambio con motivo del 50° aniversario de la Ley 19.640 que dio inicio al proceso más importante de transformaciones económicas, socioculturales, urbanas y políticas en el territorio fueguino.

Durante todo el transcurso en que se brindó la jornada, se presentaron 5 mesas que tematizaron respecto del origen y evolución del régimen y las consecuentes transformaciones sociales que generó tanto como el desarrollo económico producido, los movimientos sociales ligados al proceso de industrialización y el futuro del régimen a partir de la reciente prórroga. El evento fue abierto a todo público y se acreditó a los asistentes con un certificado correspondiente con el aval de los organizadores.

La propuesta tuvo como objetivo principal el de generar una instancia de intercambios para indagar en torno al pasado, la actualidad y el futuro del régimen de promoción económica de mayor continuidad en la historia argentina.

En esta jornada de divulgación se presentaron expositores de distintas disciplinas de ambas universidades, del CONICET, funcionarios del gobierno provincial y municipal a cargo de las áreas de vinculación directa con el ámbito productivo. Además hubo expositores provenientes del sector gremial, político y empresarial.

Ingeniero José Abraham, representante de la UTN

Al cierre de la jornada, el Ingeniero José Abraham, secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Río Grande de la UTN, brindó un balance de lo acontecido durante todo el día. “A lo largo de toda la jornada se cumplieron con los objetivos porque arrancamos a la mañana y terminamos pasadas las 19:00”.

Detalló que los expositores en general se dieron cuenta de lo que fue el origen de la Ley 19640 y el impacto que tuvo en la sociedad y en los diversos momentos a lo largo de los 50 años. “Se notó que más allá de la historia previa que tenemos, lo importante es el futuro que tenemos como fueguinos y cuáles deberían ser las líneas de acción que se deberían seguir para lograr objetivos óptimos porque de alguna manera la 19640 vino a dar como resultado, la radicación poblacional muy importante que derivó en la provincia de Tierra del Fuego y en la actualidad somos los que buscamos modificar la Ley e imprimirle las correcciones que nos parecen necesarias para que este subrégimen persista y se mejore. En definitiva entiendo que ese es el enfoque que se le dio a la jornada”.

En un breve análisis, el ingeniero Abraham dijo que los que ocuparon las mesas de exposiciones “hicieron especial hincapié en los objetivos que, después de 50 años, aún no se han alcanzado” e hizo un paralelismo y comparó que “como país tenemos 212 años y todavía seguimos discutiendo muchos aspectos que no los tenemos resueltos”.

Dijo también que aún no se han puesto de acuerdo en que si la ley se dictó por una cuestión geopolítica, biopolítica o por conveniencia de algunos sectores comercial o industrial, pero más allá de eso, todos coincidieron en que si no fuera por la Ley 19640 no se hubiera conseguido la radicación de una importante cantidad de población que llegaron a este sector del país a transcurrir su vida. Creo que esa fue una de las grandes coincidencias. A partir de ese punto surgieron diversos enfoques según desde el sector en que lo mira y todos lo hacen desde el compromiso sabiendo que se deben crear las condiciones de asociación entre las personas para que no pase desapercibido el significado de la Ley y podamos seguir creciendo como provincia.

Para finalizar entendió que desde el punto de vista de la Facultad Regional de Tierra del Fuego de la UTN, “el balance general de la jornada fue por demás positiva. Todos coincidieron que esta jornada puede ser un puntapié inicial de una serie de debates que debemos darnos como sociedad”. Agregó que “como Facultad, estos debates los venimos realizando desde hace algunos años y formamos foros para discutir detalles. Por eso entendemos que nuestro balance es altamente positivo y muy importante y creo que es una primera aproximación a futuros espacios que seguramente se generarán con los expositores que participaron hoy”.

Organización

La jornada fue organizada en conjunto por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tierra del Fuego (UTN-FRTDF), la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Río Grande.

Las 5 mesas

Mesa 1 – Hora 10:00: “Orígenes y evolución de la 19640: Una cuestión de soberanía”.

Rodolfo Di Leo (UNTDF)

Mariel Borruto (UTN) “Integración y geopolítica a 50 años de la ley 19640”); Garofalo (UIF)

Mesa 2 – Hora 11:00: “Transformaciones sociales, políticas, y culturales de la 19640”

Mariano Hermida (ICSE/UNTDF) “Desarrollo, clase y Estado en Tierra del Fuego entre 2003 a 2015”.

Daniel D´Eramo (IDEI/UNTDF) “La 19640 desde la perspectiva del cambio en las políticas públicas. Avance de Investigación”.

Fabio Seleme (UTN). “De la cárcel a la ley, redundancia del encierro”.

Mesa 3 – 15:00: “El desarrollo económico en el centro de la ley 19640: Comercio, recursos naturales e industria”.

Martin Schorr (CONICET),

Federico Rayes (UNTDF) “los sectores promovidos y la articulación con el sistema de CYT”

Carolina Hernández (UNTDF / Gobierno provincial)

Claudia Class (UNTDF/UTN) “Redes para una transformación real y sostenible”

Caracterización del Régimen Juan Manuel Casco

Gabriel Clementino (Cámara de Comercio de Río Grande)

Mesa 4 – Hora 16:30: “La 19.640 y los movimientos sociales en Tierra del Fuego”.

Marcos Linares (UOM)

Marcelo Molina, presidente de Cooperativa Audivic. La experiencia Audivic

Los metalúrgicos fueguinos en el conflicto por la prórroga de la ley N°19640 en 1982. Daniela Gimenez (UNTDF)

Los sucesos de Semana Santa de 1995 en el marco de la Ley 19640 – Micaela Decombard (UNTDF)

Mesa 5 – Hora 18:00: “Perspectivas de futuro a partir de la prórroga reciente”.

Juan Ignacio García (Gobierno de Tierra del Fuego/UNTDF),

Juan Pablo Deluca (Municipio de Río Grande/UNTDF/UBA) “Construcción y desafíos de una nueva promoción industrial: una tarea desde y para Tierra del Fuego”

Fabio Delamata (UTN) “¿Quiénes son los que hacen al futuro?”