USHUAIA PRESENTÓ LA FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA EN RÍO GRANDE

La funcionaria destacó a las figuras que conformarán las grillas durante las 11 noches y aseguró que “para nosotros es un orgullo; la calidad de artistas que son parte del patrimonio nacional, de la identidad cultural de nuestro país”. Contó que participarán “más de 1.100 artistas de la provincia, el 90% de la grilla, más de 120 números artísticos entre obras de danza, muestras, shows y masterclass; esto configura más de 80 horas de espectáculos. No tiene nada que envidiarle a las fiestas del norte del país”.

“Es una fiesta que viene creciendo desde 2016 con la llegada de Walter Vuoto a la gestión municipal. Fue una decisión política la de motorizar la estacionalidad de la ciudad de Ushuaia, la economía y el aspecto artístico y cultural de la ciudad y provincia” y adelantó para la ciudad de Ushuaia las dimensiones del nuevo escenario de 18 metros de frente por 9 de fondo y la pantalla exterior que permitirá seguir el espectáculo desde los alrededores del microestadio Cochocho Vargas.

“Esperamos que todos los vecinos de nuestra provincia y turistas puedan disfrutar de esta fiesta, esto configurará una vidriera nacional de la Provincia y nuestros artistas con la cobertura de Cadena3, TV Pública Fueguina, C5N y otros medios de nivel nacional”, enumeró.

El secretario David Ferreyra se reencontró con la ciudad de Río Grande donde promocionó anteriormente la Fiesta Nacional mientras ocupaba una función en la Secretaría de Cultura. “Hoy me toca estar desde otro lugar, pero seguimos sosteniendo la posibilidad de que artistas de Tolhuin y Río Grande puedan participar y ser protagonistas. Es la fiesta más importante de la Patagonia”, destacó.

“Trabajamos en la fiesta y la potenciamos por pedido de nuestro intendente y desde 2016 la fiesta ha crecido exponencialmente. Eso también tiene que ver con lo económico, tiene un presupuesto anual formulado, obviamente que después en función de las definiciones y acciones va cambiando”, afirmó. “No se ha afectado ningún servicio que preste el municipio para realizar esta fiesta. Evidentemente la definición de Walter pasa porque tengamos una fiesta, que la región se recree y que crezca. No es solamente la provincia, es Comodoro Rivadavia, Punta Arenas y de otros lugares. Este tipo de artistas genera estas situaciones”.

“Las 11 noches de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga desde que Walter decidió expandirla a varias noches es un gran incentivo para la economía local. Que gente de distintas partes de la Patagonia vengan a la ciudad mueve al turismo, la gastronomía. Lo medimos y funciona así”, reafirmó el funcionario de Economía de Ushuaia.

La secretaria de Turismo Silvina Bello, por su parte, dijo que “acompañamos a la Secretaría de Cultura, trabajando para la llegada de estas 11 noches de fiesta y la importancia de la llegada del invierno: que implica reactivación para el sector turístico, donde se potencia esta industria. Para nosotros significa el inicio de nuestra temporada invernal”.

“Desde el inicio de la gestión de nuestro Intendente Walter Vuoto, se transformó esta fiesta dándole identidad propia y transformándola en un festival de múltiples noches. Desde la Secretaría de Turismo solicitamos y obtuvimos ante el Ministerio de Turismo y Deportes el certificado de evento marca País, lo que significa que vamos a estar en el calendario que Nación difunde y promociona en el país y el exterior, lo que nos visibiliza más”, dijo Silvina Bello.

“Nos permite mostrar nuestra cultural, tradiciones, deporte. Seguimos trabajando en función de que esta fiesta, este evento popular siga creciendo, porque dinamiza el turismo y el resto de la actividad económica de la ciudad. La hotelería y la gastronomía están completas, se ve gente en todos los ámbitos comerciales, es una plataforma de desarrollo económico”, finalizó Bello.