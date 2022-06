SENADOR BLANCO EN EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: “CON EL APOYO UNÁNIME DE LOS PAÍSES MIEMBROS SE HA RATIFICADO UNA VEZ MÁS NUESTO RECLAMO. EL REINO UNIDO DEBERÍA CUMPLIR CON LAS RESOLUCIONES QUE INSTAN A QUE RETOME EL DIÁLOGO POR LA SOBERANÍA”.

Nueva York, 23 de junio del 2022.-

El Senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco participó en Nueva York de la reunión del Comité de Descolonización de la ONU para reclamar por los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

“Nuestra delegación, encabezada por el Canciller Santiago Cafiero, de la que participamos representantes de la oposición, reclamó con firmeza la reanudación de las negociaciones entre nuestro país y el Reino Unido para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia por la soberanía de los territorios que nos pertenecen”, manifestó el Senador Blanco.

“Todos quienes integramos esta comitiva demostramos una vez más que en lo que respecta a esta causa no hay grietas y que estamos unidos tras un reclamo que es legítimo, irrenunciable y debe trascender a todos los gobiernos. Malvinas para todos los argentinos es y debe ser una política de Estado”, dijo el Senador.

Blanco sostuvo que “La resolución del Comité de Descolonización que fue presentada por la representante de Chile fue aprobada por unanimidad. En ella se “reitera que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía que existe entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

“La Resolución en su punto 3 -continuó Blanco- lamenta que pese a un amplio respaldo internacional a la negociación entre los gobiernos que incluya TODOS los aspectos sobre el futuro de las islas, aún no hayan comenzado a aplicarse las resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión”.

“Como Senador de la Nación e integrante del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas trabajaré sin claudicar para que nuestra razón soberana se imponga por la vía del diálogo y las herramientas que nos brinda la diplomacia y el derecho internacional. Hoy la Argentina y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas le han dado al mundo un claro mensaje: la paz debe imperar y el neocolonialismo tiene que terminar”, finalizó el senador fueguino.