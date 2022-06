Rio Grande 08/06/2022.- Desde hace 15 años en este medio venimos reclamando la aplicación del descuento del 21% de IVA que en la provincia no se aplica. Alguien debería tomar cartas en en el tema. Mas en un momento de crisis como la que vivimos.

MIÉRCOLES 07/02/2007: Desde hace 15 años venimos reclamando en este medio por la aplicación del descuento del 21% de IVA que en la provincia no se aplica

Por Armando Cabral

LEY 19.640 EXENCIÓN IMPOSITIVA EN EL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º, del Estatuto de la Revolución Argentina, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA Sanciona y promulga con fuerza de Ley.

Rio Grande- Notorio malestar se aprecia y la mayoría de los vacacionantes fueguinos que vuelven a la provincia, desde el continente, particularmente luego de haber apreciado que el descuento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en nuestra provincia no se aplica, no solo en los vehículos que están más caros que en cualquier concesionaria del norte, sino que ocurre lo mismo con la mayoría de los productos sean estos del rubro que fuere.

Al respecto el ministro de economía de la Provincia, Raul Berrone, había adelantado que, en el caso de los automotores, se daría a conocer la lista de las concesionarias que no aplicaban el IVA para de esta manera prevenir a los posibles clientes de lo que es lisa y llanamente una estafa. Pero ahora se han sumado prácticamente todos los rubros, desde la vestimenta, a los alimentos, pasando por artículos de limpieza y hasta cubiertas.

En este último caso un lector nos dice que, en Comodoro Rivadavia, una cubierta para alta velocidad cuya medida es 195/50/15 tiene un costo de $ 330, aquí el mismo neumático cuesta 352 $ es decir no solo se aplica IVA, sino que además se cobra 22 $ más cara que en su precio original.

Por esta razón decidimos publicar el artículo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, porque creíamos que habían sido borrados de la Ley 19640 pero para nuestra sorpresa siguen más que vigentes, pero aquí evidentemente no se aplican.

En general, no se aplica esta norma en vigencia, pero lo que es aún peor, se cobran los productos entre un 10 y 25 % más caros que en el continente y las autoridades deberían tomar medidas sobre el tema porque evidentemente se le está dando a los detractores del régimen de promocion una nueva ayudita para que insistan en sacarlo, ya que entre lso fundamentos esgrimidos se pudo escuchar que este tipo de regímenes le cuestan al país unos 10.000 millones de pesos anuales.

ARTICULO 1º.-Exímese del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio, a:

a) Las personas de existencia visible;

b) Las sucesiones indivisas;

c) Las personas de existencia ideal.

ARTICULO 2º.- En los casos de hechos, actividades u operaciones relativas a bienes, la exención prevista en el artículo anterior sólo procederá cuando dichos bienes se encontraren radicados en la jurisdicción amparada por la franquicia o se importaren a ésta.

ARTICULO 3º.-Exceptúase de lo establecido en el artículo primero a:

a) Los tributos nacionales que tuvieren una afectación especial, siempre que ésta excediere la mitad de aquéllos;

b) Los tributos que revistieren el carácter de tasas por servicios, los derechos de importación y de exportación, así como los demás gravámenes nacionales que se originaren con motivo de la importación o de la exportación.

ARTICULO 4º.-La exención a que se refiere el artículo 1 comprende, en particular, a:

a) El impuesto a los réditos;

b) El impuesto a las ventas;

c) El impuesto a las ganancias eventuales;

d) El impuesto a la transmisión gratuita de bienes;

e) El impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes;

f) Los impuestos internos;

g) El impuesto nacional de emergencia a las tierras aptas para la explotación agropecuaria;

h) El impuesto sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas;

i) El impuesto sobre la venta, cambio o permuta de valores mobiliarios; y

j) Los impuestos nacionales que pudieran crearse en el futuro, siempre que se ajustaren a lo dispuesto en el artículo 1, con las limitaciones establecidas por el artículo 3.

ARTICULO 5º.-Constitúyese en área franca al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, excepción hecha del territorio nacional correspondiente a la Isla Grande de la Tierra del Fuego.

Esta nota tiene 15 años, desde entonces venimos reclamando en este medio que se cumpla con la ley, nada mas, pero parece que nos gusta que nos estafen todos los días, un ejemplo brutal es el costo por ejemplo, de las cubiertas con clavos en Punta Arenas, que aun con la devaluacion de nuestra moneda en un 14.000 %, siguen siendo mucho mas baratas que en nuestra provincia en mas de un 40 %.

Los fueguinos estamos siendo estafados todos los días en todo lo que compramos porque no podemos salir de aquí e ir a otro lado, alguien debería hacer algo al respecto, pero esto no comenzó con Braun diciendo que remarca todos los días, aunque haya sido una broma como salió a aclarar, sabemos que lo hace, los demás también lo hacen pero no dicen nada.