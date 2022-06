“El país necesita mucho más que el egoísmo de los personalismos”

Sciurano mostró preocupación por las afirmaciones del expresidente y reflexionó sobre la necesidad de tener mandatarios que ayuden a salir de la crisis y de la profunda grieta que atraviesa el país y no a profundizarla.



“¿Qué necesita Argentina de un ex presidente? Que nos ayude a no repetir errores que han llevado al país al estado en el que está. Que ayude a entender que para salir adelante debemos encontrar un camino común, sin inocencia, pero sin premeditación tampoco”, manifestó el legislador.



Sciurano se refirió a la figura del radicalismo y dijo que “somos muchos los que valoramos y admiramos la figura de Yrigoyen, quien fue primer presidente elegido por medio del sufragio secreto y obligatorio. Fue uno de los presidentes que más impulsó el crecimiento y la actividad comercial en la Argentina, ejemplos de esto son la creación de la Marina Mercante Nacional y la promoción de una política de expansión y fortalecimiento de los ferrocarriles estatales. La expansión económica que experimentó la Argentina durante el periodo conocido como república radical (1916-1930),​ fue uno de los ciclos de mayor crecimiento económico en la historia argentina. Creó en 1922 Yacimientos Petrolíferos del Estado. Fomentó y apoyó la educación y la salud pública. Eso hizo Yrigoyen con nuestro país”.



“Juntos por el Cambio está integrado por un partido como el radicalismo que honra a dirigentes de los valores y acciones de Yrigoyen. Este tipo de declaraciones no es el camino. El objetivo es construir y seguir trabajando por una Argentina equitativa y justa, con crecimiento económico, pero también con salud y educación”, afirmó.



Finalmente, Sciurano expresó que “todos los que han estado en un lugar como la Presidencia de la Nación deben ser conductores de la Argentina del futuro. Tengo el anhelo de que incluso alguien que se manifiesta de manera tan negativa pueda entender el lugar en el que la historia lo colocó”.