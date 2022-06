Argentina: Datos de un pais con serios problemas.

Es el único pais de la region que tiene un 58% de inflación, es el único pais de la region donde los trabajadores en blanco son pobres, es el único pais donde de cada 100 alumnos, solo 16 terminan el secundario y 3 la Universidad.

Es el único pais de la region con 50% de pobres, según datos del INDEC, 6 millones de niños y niñas están por debajo de la línea de pobreza, es el único pais cuya empresa de bandera (YPF), festeja el centenario de su creación sin combustible.

Es el único pais de la region donde hubo un escándalo con el vacunatorio VIP, donde se vacunaron primero los funcionarios y después la población.

Es el único pais donde en la residencia presidencial se realizó un cumpleaños en plena pandemia y se arregló una denuncia penal con un pago escandaloso de 3 millones de pesos.

Argentina es el único pais que además ha expulsado a más de 150 empresas multinacionales que generaban más de 22 mil puestos de trabajo.

Argentina es el único pais de la region que aplica 160 impuestos a los contribuyentes cuando en paises como Uruguay solo se pagan 3 tributos.

Han destruido el campo, la industria, la educación, la salud y la justicia, pretendiendo sumarle 20 miembros, como también quisieron hacerlo con el Concejo de la Magistratura tratando de imponer adeptos al gobierno de turno.

Es el único pais que defiende regímenes dictatoriales como el de Cuba, o Venezuela donde la violación de los derechos humanos es permanente.

Somos el único pais que hace negocios con paises comunistas como China o Rusia y le pedimos plata a Estados Unidos y después nos negamos a devolverla, somos también el pais más endeudado de américa latina después de Venezuela y el de mayor inflación (58%) acumulado en los últimos 12 meses a un promedio del 5,6 % mensual.

Es uno de los paises donde la fórmula presidencial no tiene dialogo y se boicotean permanentemente, provocando una inseguridad jurídica nunca antes vista y que obviamente espanta cualquier tipo de inversión, aquí se cobra un impuesto al viento que utilizan los campos de molinos eólicos para generar energía verde.

500 escuelas de la provincia de Buenos Aires están sin gas y siendo un productor de este elemento no se puede transportar a los grandes centros poblados.

Es un pais con la mayor cantidad de retenciones a las exportaciones, generando pérdidas multimillonarias a productores de todos los sectores empezando por el campo, pasando por los autos y los alimentos, hasta los productos primarios o manufacturados.

En el último año y por todo esto que estamos describiendo, más de 23 mil personas se exiliaron solamente en Uruguay y 7 de cada 10 habitantes, si pudieran se irían a vivir a otro pais.

Datos: Desempleo: Estas son las proyecciones del FMI sobre el desempleo en la Argentina. Para 2022 el FMI estima que una tasa de desempleo de 9,2% y que espera sea de 8,1% el año próximo. Según el INDEC, la tasa de desocupación fue de 7,2% cuatro trimestre del 2021, el número más bajo en los últimos 5 años.

Alfabetización: Por otro lado, afirmando los datos del INDEC Argentina tiene, según la UNESCO, una tasa de alfabetización del 99%. En el ranking de tasa de alfabetización vemos que es el 28º país del ranking de tasa de alfabetización.

Pobreza: La pobreza se ubicó en 37,3 por ciento en el segundo semestre de 2021, que representan 10,8 millones de personas, con 2,4 millones de ellos en situación de indigencia, según informó el Indec. Se trata de una reducción de 4,7 puntos porcentuales respecto del mismo semestre de 2020.

Inflación: El informe mensual de los analistas de mercado del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó este viernes un salto en la inflación minorista prevista en el país suramericano, al proyectar un 72,6 % para el conjunto de 2022, 7,5 puntos porcentuales por encima de la medición del mes de mayo.

Retenciones al campo: Retenciones: el agro le paga al Gobierno casi $65 de cada $100 que produce el campo.

A través del decreto 131/2022 el Gobierno Nacional estableció que, desde este mismo sábado 19 de marzo y hasta el próximo 31 de diciembre del 2022, la alícuota de los derechos de exportación de ciertos alimentos será de un 33% en vez del 31 que regía previamente. Es decir, quedan igualados al poroto.

De los tributos que afronta una hectárea agrícola, el 66,6% son impuestos nacionales no coparticipables, mayormente derechos de exportación, a lo que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Los impuestos coparticipables entre Nación y las provincias representan el 28,2%.

Gasto Publico: El gasto público en Argentina en 2021, creció 13.616,5 millones, un 9,48%, hasta un total de 157.315,8 millones de euros 186.089,7 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2021 alcanzó el 38,09% del PIB, una caída de 4 puntos respecto a 2020, cuando el gasto fue el 42,09% del PIB.

Plazos fijos: Los plazos fijos tradicionales ahora pagan 48% anual, 2 puntos porcentuales más que antes. Al mes, ofrecen 4%. Cabe señalar que hoy con una inflación de 10 puntos más que lo que pagan los bancos, los inversores están perdiendo plata, porque la inflacion supera el 5 %.

Si alguien encuentra una buena noticia, o algo que este bien, me avisa porque yo no encontré nada que nos beneficié a quienes pertenecemos al sector privado. Un monotributistas con ingresos medios hoy debe pagar casi 20 mil pesos antes de poder cobrar un peso, y todo eso se destina en su gran mayoría al pago de beneficios para quienes dependen del estado.

Empleados públicos: Según estimaciones de CIPPEC, los trabajadores públicos representan cerca del 18% de ocupados de la Argentina. Casi 3,9 millones de personas.

Corrupción: La Argentina cayó 18 puestos en un ranking internacional que mide la corrupción: en 2021 ocupó el puesto 96 entre 180 países en el índice anual que elabora la ONG Transparencia Internacional. Mientras que la puntuación media fue de 43 puntos de 100, la Argentina obtuvo 38. En 2020, es decir, durante el primer año de Alberto Fernández al frente del Poder Ejecutivo, la Argentina ya había descendido 12 puestos en el ranking mundial.

Planes sociales: La cifra es alarmante: actualmente, son 22 millones los ciudadanos con problemas socioeconómicos que son asistidos por el Estado. Se estima que por día se destinan más de 800 millones de pesos en planes sociales, lo que representa unos 288.000 millones anuales.

Hay más de 182 planes y programas sociales, de acuerdo con el Gobierno; según las compatibilidades, una familia tipo de cuatro personas sin empleo podría percibir hasta $170.000 con estos beneficios. Por no hacer nada una familia puede cobrar esta suma que obviamente no solo aumenta desproporcionadamente el gasto público, sino que además en pocos años, no tendrá beneficios como jubilación, obra social o seguros de ningún tipo, y estos son el 50% de la población, un verdadero despropósito. ¿Se puede poner la pandemia como un escollo?, si se puede, pero evidentemente las políticas públicas no existen y es muy poco probable que en el años y 6 meses o los 580 días de gobierno que quedan se pueda cambiar algo.

Hay que ponerlo así con datos oficiales para que se entienda como y porque la Argentina esta como esta.

Armando Cabral