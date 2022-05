Trabajadores de Vialidad Provincial en alerta permanente.

Por Armando Cabral

Rio Grande 23/05/2022.- Rio Grande 23/05/2022.-La medida obedece a la falta de respuesta del presidente Enrique Sandri que no atiende ni el teléfono, lo trabajadores no quieren hablar con la vice presidenta porque no está en condiciones de dar solución a los planteos realizados.