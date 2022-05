Elecciones en Ushuaia: El resultado de la militancia.

Esto pasó con Walter Vuoto y su lista imponiéndose por más del doble de votos contra cambiemos, aun con la visita de María Eugenia Vidal incluida.

Esto va más allá de la elección de ayer, plantea un gran interrogante hacia adelante a un año y 7 meses de finalizar esta gestión, ya hubo renuncias en gobierno y uno de los que aprovecho para cuestionar al ejecutivo provincial fue Leo Manfredotti, quien sostuvo que “no se puede hacer campaña con quien practica la anti política” y abandono la gestión, otro que se fue de la política, fue Juan Carlos Arcando, ex vicegobernador de la provincia, que no logró los votos necesarios y es un anti Vuoto declarado.

Hay varios puntos que se pueden ver en este resultado, por ejemplo, la increíble levantada de Liliana Fadul convirtiéndose en la segunda fuerza política en Ushuaia con 3 bancas, dos menos que Vuoto y su gente.

El análisis del discurso.

Muchos ven en el intendente de Ushuaia a un fanático Cristinista, pero el problema no es ese, Vuoto es lo que representa, y está convencido de que este es el camino, no solo para llegar a la gobernación, o un tercer mandato en la Municipalidad de Ushuaia, sino que él cree fervientemente en lo que dice y lo que hace, como marchar con Máximo Kirchner cuestionando seriamente el gobierno de Alberto Fernández. Si bien tiene una relación puramente institucional con Martin Pérez y Gustavo Melella, a la hora de ir al frente lo hace solo o con su grupo duro y de eso no participa nadie más, Matías Rodríguez aparece como el más cercano y el más leal desde que asumió en el Congreso Nacional, su presencia es vital como la de Carolina Yutrovic, una ex Fabiana Rios que también acompaña al intendente capitalino en cada oportunidad que puede, lo mismo la riograndense María Eugenia Duré que desde el Senado ha apoyado cada movimiento de Vuoto y como si todo esto no fuera suficiente, Vuoto no se olvidó de Rosana Bertone, quien desde meses antes de las elecciones comenzó a visitar militantes y vecinos, apareciendo también en varios actos públicos, lo que no se le pasó por alto a nadie que este medianamente informado.

Si este primer test se toma como una proyección al 2023 más de uno debería estar pensando como van a enfrentar a la Campora, con qué argumentos, con qué gestión, con qué fundamentos válidos. Nos hemos cansado de ver críticas a Vuoto en las redes sociales, pero la realidad marca que son solo “carancheadas” trolls y noticias falsas, que demostraron una mala inversión en la comunicación institucional, un mal manejo de los medios de comunicación beneficiando a los que evidentemente no se jugaron a la hora de decir las cosas como son y aun con la situación de crisis nacional que se le critica todos los días al gobierno nacional y en particular a Cristina Fernández de Kirchner por su enfrentamiento con el presidente, Vuoto un ferviente seguidor de la líder del kirchnerismo gana las elecciones casi sin agitarse. El mensaje es claro hay algo que la oposición está haciendo mal o es más de lo que sabemos.

Tampoco sabemos si el centro de la reforma dela Carta Orgánica de Ushuaia tendrá como eje de debate la re reelección de Vuoto, pero con mayoría podrían ingresarlo, hay que ver que hace el resto de los partidos, de todas formas no significa que la gente lo vote porque la carta magna se lo permite, pero si hay que entender que tiene muchas más posibilidades y sino con esta primer muestra de poder, encarar la carrera a la gobernación.

Algunos plantean esto al revés, señalando que 73% votó en contra del re reelección, y como siempre decimos quien arranca de una premisa falsa arriba a una conclusión falsa. Tuvimos un presidente que llego al cargo con el 22 % de los votos, la política no es matemática, es política y lo que hoy es 27% de aquí a un año y medio se puede convertir en otro porcentaje. Solo se trata de estar atentos y ver como se negocia dentro de la constituyente el voto de cada articulo.

En todos los casos las miradas se dirigen a FORJA que logra un cuarto lugar preocupante, quizá por un relajamiento, quizá por la inercia de gestión, pero el resultado es incontrastable, con todo el aparato del gobierno solo logró el 8,2%, MPF 7,1 %, es decir la alianza que llegó al gobierno en 2019 ha sufrido un golpe del que debe reponerse en el corto plazo para llegar a mediados del año próximo posicionados como para tener posibilidades.

Según el sistema de reparto informado por el sitio que difunde el escrutinio oficial de los comicios, el oficialismo local obtendría cinco bancas y el provincial solo una. Además, Somos Fueguinos cosecharía tres lugares y JxC se haría de dos bancas. En tanto, el frente Sí, Ushuaia, el Movimiento Popular Fueguino y Republicanos Unidos se repartirías las tres sillas restantes.

Hasta hoy solo queda en pie un acuerdo implícito entre Martin Pérez y Gustavo Melella, pero el tiempo es muy dinámico y breve en política, la relación con Daniel Harrigton intendente de Ushuaia, es un tanto complicada, ya que el intendente de Tolhuín no se quiere pelear con nadie y hasta aquí transita por la ancha avenida del medio.

Como se puede ver estas elecciones dejan mucha tela para cortar, pero lo más preocupante para todos es el poco tiempo que queda para cambiar estrategias, hacer alianzas, mejorar gestiones y tomar contacto con la realidad de la gente, que no es ni por asomo la que viven los funcionarios. Evidentemente el secreto está en salir a la calle, escuchar a la gente y darle respuestas casi en tiempo real, porque la sociedad ya no tiene más tiempo para esperar los tiempos de la política.

Armando Cabral