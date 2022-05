El Tribunal de Cuentas de la Provincia se aumento otra vez los sueldos pero el gobernador Melella desmintió un aumento de su dieta.

Rio Grande 30/05/2022.- EL Tribunal de Cuentas se aumento una vez mas su salarios en un 10 % pero esto no incluye al gobernador quien lo desmintió terminantemente por tener si dieta congelada.

El Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella desmintió rotundamente que el aumento del 10 % que se otorgaron los vocales del tribunal de cuentas hace una semana atrás lo haya beneficiado a el también o a los funcionarios de su gestión.

En dialogo con este medio el mandarino confirmo que el organismo de control si se aumento nuevamente un 10% de sus sueldos con lo que superan el millón cuatrocientos mil pesos de bolsillo por mes.

Textualmente señalo: “Lo de los vocales del tcp es cierto. El aumento que se me aplica a mi por la ley cada vez que se aumentan los del tcp lo tengo congelado así que no me aumentan a mi”.

En tiempos de falsas noticias, trolls y blog anónimos hay que estar atentos para no tener que salir a explicar mentiras o mal informar sobre temas tan delicados y que llevan a dar opiniones en redes sociales que hacen quedar en ridículo a mas de unos.

Esto repercute en el Titulo y la Antigüedad así que el aumento rondaría en un 18% El total del aumento hace que lleguen a 1.495.000 de bolsillo.