EL MINISTERIO DE SALUD RECUERDA LA IMPORTANCIA DE COLOCARSE ESQUEMAS Y REFUERZOS CONTRA COVID-19

La vuelta de la “colimba” o esa manía de hablar pavadas sin saber.

Rio Grande 04/05/2022.- La Diputada nacional Amalia Granata, de la provincia de Santa Fe, no tuvo mejor idea que hablar de la vuelta de la colimba, “Servicio Militar Obligatorio” Evidentemente la señora no tiene nada más importante de que preocuparse, pero para atrasar 30 años, parece que no tiene problemas. Por respeto al Soldado Carrasco y sus familiares, a quien asesinaron dentro de un cuartel, debería llamarse a silencio.