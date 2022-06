ATSA: CEMEP: PEDIDO DE RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y DERECHOS HUMANOS.

A.T.S.A. ASOCIACIÓN TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA

FILIAL TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURQueremos informar que desde nuestra entidad sindical estamos

realizando nuestro trabajo amparado por la ley, que no buscamos generar

conflictos y que solo queremos lograr que la clínica CEMEP cumpla y

respete los derechos de los trabajadores.

Aclaramos que como sindicato no solo abogamos por el ámbito

económico del trabajador de salud y este reclamo se está llevando

actualmente nada tiene que ver con lo salarial.

Que este pedido va más allá y se relaciona estrechamente con el

ambiente laboral, condiciones y derechos laborales.

Hemos solicitado una serie de inspecciones y nos encontramos

trabajando plenamente en todas las circunstancias que involucran a los

trabajadores. se ha realizado una asamblea informativa al respecto, pero

hemos notado la reticencia por parte de los directivos y jefes de la clínica.

No queremos que se desvirtué nuestro trabajo que solo busca

acompañar, ayudar y proteger al trabajador.