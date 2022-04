SE PRESENTÓ EL MURAL “MALVINAS NOS UNE” EN EL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE

La cachetada de Will Smith que detuvo al mundo.

Rio Grande 28/03/2022.- No soy especialista en temas de generó, ni mucho menos, solo soy un hombre casado y eso hace que a mi esposa se la respete. No por una cuestión de posesión, sino por una cuestión de dignidad. Desde muy chico mi padre me decía “a las mujeres no se les falta el respeto, ni se les pega, eso no es de hombres”. Crecí con eso, es una marca, un valor y no ha cambiado desde entonces.