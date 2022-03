RENDICIÓN DE CUENTAS VUOTO TOMÓ JURAMENTO AL GABINETE JUNTO A MILES VECINOS Y VECINAS DE LA CIUDAD  

Antes de iniciar el acto de jura, Vuoto anunció que “la ciudad de Ushuaia va a tener una Secretaría de Estado de Malvinas y que además va a estar en la Carta Orgánica para que ningún gobierno liberal pueda borrar ni la historia ni la lucha de nuestros héroes y el primero en ocupar la Secretaría va a ser el querido amigo y combatiente eterno Daniel Arias”.

A continuación juraron el jefe de Gabinete Omar Becerra, el secretario de Economía y Finanzas David Ferreyra, la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina, el secretario de Asuntos Malvinas Daniel Arias, la secretaria de la Mujer Natacha Aldalla, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Mauro Pérez Toscani, el secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias Damián de Marco, el presidente del Instituto Municipal de Deportes Guillermo Navarro y la secretaria de Turismo Silvina Alejandra Bello.

También el Intendente tomó juramento a los subsecretarios y subsecretarias, de Economía Luisina Giovanelli, de Legal y Técnica Noelia Angelina Carrasco, de Políticas Sanitarias Lucas Corradi, de Innovación Social Rogelio Barón, de Vinculación Institucional María José Calderón, de Coordinación de Gestión Mario Daniele, de Inclusión Social Erica Fossati y de Gestión Operativa del Hábitat Esteban Vercen. Completaron la jura Nancy Jodurcha en la Coordinación para las Políticas Públicas de la Mujer, Ignacio Albornoz coordinador de Procesos Digitales, Jorge Enciso en Inclusión Educativa ‘Filomena Grasso’.

“Muchos se suman al equipo y otros reafirman desde nuevos lugares de responsabilidad el compromiso de seguir trabajando por esta ciudad y por esta gestión. Estamos acá para servir, para ayudar a construir una sociedad mejor, para tender una mano a quienes más lo necesitan, pero sobre todo para escuchar, dar respuestas concretas y rendir cuentas. Les pido a cada uno de mis funcionarios y funcionarias que asuman este servicio público como una vocación, como un llamado que nos da la vida en un determinado momento y en un determinado lugar, para servir al otro”, expresó Vuoto.

“Hemos llegado hasta acá superando pruebas inmensas, como cuando teníamos absolutamente todo en contra y éramos un punto perdido en el fin del mundo. Cuando asumimos, teníamos a Macri desfinanciándonos, persiguiéndonos, y buscando disciplinarnos con la justicia, sin recursos para la obra pública, con la ciudad destruida, con una deuda histórica que nos dejaron a la ciudad, con la cadena de pagos rota y con miles de vecinos y vecinas que necesitaban respuestas urgentes. Y lo hicimos. Trabajamos, trabajamos, trabajamos y las respuestas empezaron a aparecer” señaló el Intendente.

En relación al Plan de Obra Pública 2022, el intendente de la ciudad destacó que se trata de un “plan enorme que hemos logrado poner en marcha y que en la revista de gestión, que es nuestra forma de rendir cuentas, aparece bien detalladamente. Somos una gestión que siempre rinde cuentas, con resultados y con trabajo. Sobre todo, porque como bien les decía, ha costado mucho lograr el Estado que hoy tenemos.

Ushuaia Prensa:

Ha costado mucho que la Municipalidad de Ushuaia tenga hoy una cadena de pagos, tenga un Plan de Obra Pública, que entre esta temporada y la otra tiene obras históricas, sobre todo como la obra de Terminal de Ómnibus que es un reclamo histórico y Nación está trabajando junto a nuestro equipo de Planificación. El gimnasio de Andorra que ya está a punto de licitarse, las entradas nuevas, la pasarela Luis Pedro Fique, que hicieron nuestros presos a mano cuando el Presidio estaba abierto y hace 30 años que no se pone en valor ese espacio y lo vamos a hacer. Así también el centro comercial de Kuanip que también es un sector que vamos a reconocer y lo vamos a poner en el centro de nuestra ciudad”.

“Algo que hacía muchos años que se venía pidiendo, y que es la lucha de muchos compañeros y compañeras, incluida mi madre que en dos semanas ya empieza la obra porque está adjudicada, es la Residencia de Adulto Mayor que les prometí cuando asumí y que conseguimos junto a Newsan un lugar para que nuestros abuelos y abuelas pasen como se merecen, por el tiempo de vida que nos regalaron durante muchísimos años” explicó Vuoto.

“Quiero agradecerles a Juan Carlos Pino, a Laura Avila y a Gabriel De la Vega porque en el respaldo del Concejo Deliberante ellos han sido los que han batallado contra alguna oposición que no sabe que gobernar es tan difícil en un contexto de pandemia mundial, en donde el mundo ha cambiado y nos dejaron una Argentina endeudada. Gracias queridos concejales y concejalas por acompañarnos y por estar” añadió el intendente.

Dirigiéndose a los funcionarios municipales, el intendente les pidió que “no miren para el costado, no tiren chicanas, las sacamos entre todos o no las saca nadie. La gente la está pasando mal. Queridos funcionarios y funcionarias, dejen los escritorios, salgan a caminar, llénense los pies de barro, vayan a darle respuesta a la gente que está esperando, a los más humildes, transformen. Vamos a escribir la historia de vuelta, estamos a 20 años de escribir la historia”.

“Muchísimas gracias a todos los sectores de la sociedad, un orgullo queridos combatientes eternos tenerlos con nosotros, gracias Daniel por asumir esta responsabilidad, se viene el 2 de abril, los 40 años de Malvinas. Hoy más que nunca Viva la Patria! Viva la Argentina! Vamos por más Ushuaia!” finalizó Vuoto en un emotivo aplauso de los miles de vecinos y vecinas presentes.