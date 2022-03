GRACIAS A LOS VETERANOS POR LEVANTAR LA CASA DEL PUEBLO, PORQUE LA CARPA ES LA CASA DEL PUEBLO QUE LOS ACOMPAÑA EN EL RECLAMO POR MALVINAS

En uso de la palabra, el mandatario dijo que “los veteranos son los más queridos en nuestra ciudad. Recordaba cuando años atrás el viento destruyó la carpa y con ese empuje que tienen los veteranos se volvió a poner en pie. Luego nos tocó pasar un momento muy duro como la pandemia y no tuvimos la carpa. Sin embargo el compromiso de los veteranos junto a la comunidad de Río Grande logró que hoy tengamos la carpa nuevamente. Así que nosotros queremos agradecer a los veteranos por levantar la casa del pueblo de Río Grande, porque esta es la casa del pueblo que viene, que los abraza, que los visita, que se emociona, que los acompaña en el reclamo por nuestras islas”.

“En medio de este contexto tan duro, los veteranos, como aquellos que empezaron a encender una fogata hace muchos años, fogata que se desparramó por todo el país donde hoy se hace la vigilia, mantuvieron el compromiso y la fuerza para seguir reclamando por nuestros derechos de soberanía sobre las Islas”, agregó.

Asimismo, Melella sostuvo que “hoy más que nunca todos los argentinos y argentinas debemos reclamar lo que es nuestro, lo que nos pertenece”.

“Como lo estamos viendo, en pleno siglo XXI no se entiende una guerra, no se entiende la invasión de otro territorio. Pero así como la guerra no es aceptable tampoco lo es el colonialismo británico”, recalcó.

Finalmente, el Gobernador expresó que “seguimos con el reclamo de siempre, desde la paz pero con la verdad. Como decía el querido Padre Zink, el que dice la verdad no grita. Nosotros los argentinos no gritamos, porque decimos la verdad. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas y fueguinas”.