Gabriela Castillo: “Los tramos 2 y 3 del Corredor del Beagle serán rescindidas”

Por Armando Cabral

Rio Grande 03/03/2022.- la Ministra de Obras Publicas dela Provincia, en dialogo con este medio dio a conocer el plan de obras para este año, confirmó la no continuidad de la obra Corredor del Beagle y la reformulación del tramo uno para que no haya tanto impacto ambiental y arqueológico, mientras que a los tramos 2 y 3 no se los continuara. la funcionaria destacó la ayuda del gobierno nacional para la concrecion de las obras mas importantes que se están ejecutando en este momento.