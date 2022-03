El embajador del Tribunal de Cuentas en el Laboratorio del Fin del Mundo.

Las llamativas actitudes de los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia no dejan de sorprender, en este caso y raíz del subsidio que percibió el Laboratorio del fin del mundo por 64 millones de pesos, se pudo saber que allí se encuentra un integrante del organismo de control. Se trata de Maximiliano Bearzotti quien se desempeña como Director de

Administración y Finanzas en el Laboratorio del Fin del Mundo S.A.P.E.M., lo curioso es que este funcionario debió reemplazar a Luis Capelano quien se fue a Ciudad Autónoma de Buenos, y dejo una vocalía vacante que debió ser cubierta por este señor, pero eso no se hizo, como tampoco se hizo nada con la actual situacion de Luis Capelano del que aun no han explicado que función cumple en la delegación de Tierra del Fuego en CABA.

Por ultimo según conta en la resolución plenaria 115/2020 en este mismo acto resulta procedente dejar sin efecto la designación del C.P. Maximiliano BEARZOTTI, DNI No 30.474.320 en el cargo de Director de Administración Subrogante a partir del 01/09/2020, 10 renglones mas abajo se lo nombra en el laboratorio del fin del mundo.

USHUAJA, 26 agosto 2020

VISTO: las Resoluciones Plenarias N° 212/2012 y N° 249/2013 y

la Nota Interna N° 1199/2020 de fecha 20 de agosto de 2020; y

VISTO Y CONSIDERANDO

Que mediante articulo 1° de la Resolución Plenaria N° 212/2012 se

designó al C.P. Maximiliano BEARZOTTI, DNI 30.474.320 en el cargo de

Revisor de Cuentas – CategorIa Bi.

Que mediante el articulo 10 de la Resolución Plenaria N° 249/2013

se designó al citado a cargo de la Dirección de Administración en carácter de

subrogante.

Que por Nota Interna N° 1199/2020 Letra: TCP-DA, el C.P.

Maximiliano BEARZOTTI informa al Cuerpo Plenario de Miembros, que ha

sido designado en el Laboratorio del Fin del Mundo S.A.P.E.M., para cumplir la

función de Director de Administración y Finanzas a partir del 01/09/2020,

motivo por el cual solicita la licencia correspondiente conforme lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Que los suscriptos no presentan objeciones a lo solicitado.

Que atento a ello, resulta procedente dejar sin efecto la designación

del C.P. Maximiliano BEARZOTTI, DNI No 30.474.320 en el cargo de Director

de Administración Subrogante a partir del 01/09/2020.

Que este Cuerpo Plenario autoriza al citado agente, a partir del día

01/09/2020, la licencia prevista en el CapItulo III, artIculo 12° Inciso a) del

Convenio Colectivo de Trabajo homologado mediante Resolución Subsec. de

Trabajo N° 345/13 “Ejercicio transitorio de otros cargos”, norma que establece:

“El trabajador que fuera designado para desempeñar funciones superiores en

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

organismos públicos en el orden nacional, provincial o municipal, se le otorgará

licencia sin percepción de haberes, las que se acordarán por el término en que

se ejerza esas funciones con reserva del cargo y jerarquIa de revista”

Que los suscriptos se encuentran facultados para la emisión de la

presente en consideración a lo establecido en el articulo 26 de la Ley provincial

No 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS RESUELVE

ARTICULO 1g.- Dejar sin efecto la designación del C.P. Maximiliano

BEARZOTTI, DNI N° 30.474.320, como Director de Administración a/c,

dispuesta por Resolución Plenaria N° 249/2013 a partir del dIa 01/09/2020. Ello,

por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Dejar constancia, que conforme lo dispuesto por Resolución

Plenaria N° 212/2012, el nombrado agente reviste en el organismo como Revisor

de Cuentas – Categoría Bi, del escalafón vigente.

ARTICULO 3°.- Autorizar la licencia prevista en el Capitulo III, artículo 12,

Inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo homologado mediante Resolución

Subsec. de Trabajo N° 345/13, al agente Maximiliano BEARZOTTI, DNI

No 30.474.320, Legajo N° 145, para desempeñarse como Director de

Administración y Finanzas en el Laboratorio del Fin del Mundo S.A.P.E.M., a

partir del 01 de septiembre de 2020. Ello, por los motivos expuestos en los

considerandos.

ARTICULO 40 .- Notificar al C.P. Maximiliano BEARZOTTI, a la Secretaría

Legal, Secretaría Contable, al área Informática y Comunicaciones y a la

2

t [RESOLUCION : DA

Provincia de Tierra dcl Fuego, Antártida Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur Antártida

Repüblica Argentina e Islas del Atlántico Sur

“2020- Mo del General Manuel Belgrano”

Dirección de Administración de este Tribunal de Cuentas, publicar. Cumplido,

archivar.

RESOLUCION PLENARIA No 115 /2020