Actividades por el Mes de la Mujer SE REALIZARÁ UN TALLER DE FOTOGRAFÍA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Se realizará el martes 15 y el jueves 17 de marzo, desde las 17, en la Casa de la Mujer, y estará a cargo de Lucía Prieto y Luciana Leiras.

Además, el 16 de marzo a las 18 se inaugurarán las muestras de fotografía “Un plan de escale”, de Lucía Prieto y Nicolás Villalobos, y “Soy Benjamín y Tiziana”, del colectivo Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados (M.A.F.I.A). Se podrán apreciar hasta el 25 de marzo en la Antigua Casa Beban.

Desde la Secretaría de la Mujer destacaron la importancia de abordar las cuestiones de género en todos los ámbitos disciplinarios, en este caso a través de la imagen.

La secretaria de la Mujer, Natacha Aldalla, manifestó al respecto que “es importante trabajar en la deconstrucción de las distintas disciplinas fotográficas ya que históricamente han definido cánones y estereotipos que influyen en cómo se ven las mujeres, cómo son vistas y cómo han sido representadas”.

“Por eso son necesarios estos espacios en los que se cuestionen esos aspectos y se pueda reconstruir la imagen”, remarcó.

Por su parte, la legisladora Vuoto señaló que el objetivo del taller es “poder incorporar la perspectiva de género en el registro de las imágenes”.

En esa línea, remarcó que Lucía Prieto y Luciana Leiras “son dos reconocidas fotógrafas del colectivo de mujeres” y destacó que la propuesta del Municipio de Ushuaia es “totalmente gratuita y permitirá a fotógrafas y fotógrafos adquirir una perspectiva de género en el registro de imágenes y también capacitarse”.

La parlamentaria indicó que “me parece fundamental que en el marco del crecimiento de los movimientos de mujeres en el país y la provincia, y de la experiencia de lucha para conquistar derechos, se pueda hablar del registro fotográfico con perspectiva de género”.

En esa línea, observó que “muchas veces cuando buscamos registros fotográficos de hechos históricos no encontramos a las mujeres protagonistas de esos hitos políticos, sociales y culturales, ya que fueron invisibilizadas hasta en las imágenes”. Y agregó que un ejemplo de ello es que “no hay registro fotográfico de Filomena Grasso, la primera maestra de Ushuaia a quien el intendente Walter Vuoto reconoció poniendo su nombre al programa educativo del Municipio. En cambio sí hay registro fotográfico de su esposo, lo que no es menor porque quiere decir que a la hora de efectuar los registros no se tiene en cuenta el rol de las mujeres en la sociedad”.

En relación a las muestras fotográficas, la subsecretaria de Cultura y Educación municipal, Belén Molina, sostuvo que “estamos orgullosas de poder contar en un espacio como la Antigua Casa Beban con estas obras de trabajo colectivo y colaborativo, donde la fotografía interpela a quien observa no solo por su calidad artística y técnica, sino también con elementos informativos que reflejan realidades complejas y diversas”.