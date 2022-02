PÉREZ TOSCANI: “ESTA GESTIÓN BUSCA TRANSFORMAR A USHUAIA EN UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE E INCLUSIVA”

El funcionario manifestó que Vuoto “fue muy claro en todo lo que tiene que ver con la mirada que tiene sobre la sostenibilidad urbana, la protección del ambiente, la puesta en valor de las reservas naturales urbanas de la ciudad, la mejora de la movilidad urbana y la gestión integral de los residuos”.

En esa línea, valoró que “esta sostenibilidad y desarrollo ambiental que buscamos para la ciudad busca incluir a todos y no dejar a nadie atrás, y eso significa tener una mirada sobre los sectores de la ciudad más vulnerables”, en los que “se está mejorando la infraestructura ya que la protección del medio ambiente no solo está en el cuidado de los recursos naturales, sino también por la justicia social y ambiental”, teniendo en cuenta que “los sectores de la comunidad más desprotegidos son los que más sufren los impactos del cambio climático”.

Además, consideró que “es muy importante que el intendente haya destacado el cambio en la mirada de la crisis ambiental global que estamos sufriendo, y cómo desde Ushuaia queremos aportar nuestro pequeño grano de arena cuando hablamos del Plan Local de Acción Climática, cuando hablamos de mejorar y aumentar los procesos que hacen a la economía circular, y del aprovechamiento de los residuos para transformarlos en materias primas”.

Por otra parte, Pérez Toscani dijo que “estamos muy contentos en la Secretaría por la importancia que el intendente le da a las políticas ambientales, no como una política sectorial sino como una política transversal a toda la planificación de la ciudad”.

“Apostamos a poder seguir yendo para delante con las políticas públicas dirigidas a la mejora del ambiente, a generar justicia ambiental y social”, aseveró, y también “apostamos a poder trabajar en conjunto con todas las áreas del Municipio para generar un buen proyecto de ampliación del ejido urbano” para que la Legislatura provincial “pueda acompañar este pedido que hizo para desarrollar nuevas urbanizaciones y proteger el entorno natural”.