LA CONCEJALA AVILA Y EL CONCEJAL DE LA VEGA DESTACARON EL DISCURSO DE VUOTO EN LA APERTURA DE SESIONES DEL CONCEJO

“El intendente nos marcó el rumbo del 2022 que se viene, y sobre todo nos pidió que tengamos una discusión con madurez política, que yo creo que es lo que también nos pide la gente, el pueblo de Ushuaia. En este sentido estoy muy contenta por comenzar este nuevo año, siempre construyendo para el vecino. Desde mi banca, me parece muy importante el acompañamiento que hacemos siempre a la gestión” destacó Avila.

Durante un tramo de su dicurso, el intendente puso en valor todo el trabajo realizado por la concejala cuando estuvo a cargo de la Secretaría de la Mujer, razón por la cual la concejala Laura Avila reconoció la importancia de que “constantemente se cuente el trabajo que se hizo y que se hace en la Casa de la Mujer. Crear la Secretaría de la Mujer no fue fácil, el intendente Walter Vuoto debió enfrentar muchísima resistencia a esto, por eso es más valioso. Poder hacer un recorrido de lo que fue la creación, la edificación de la Casa y cómo son las discusiones respecto a la Secretaría de la Mujer y las políticas que impulsa me parece muy importante que haya puesto palabra en eso”.

“Lo conozco mucho al intendente y sé que es muy importante en la gestión la paridad y las políticas de género, todos queremos una ciudad segura para todos, todos queremos que nuestras mujeres puedan caminar seguras en la calle y tengan un lugar de contención” añadió Avila.

En relación a la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año, la concejala parafraseó a Vuoto al señalar que “el futuro se llama paridad y me pareció una definición muy profunda dada por el intendente. No puedo creer que todavía haya este tipo de discusiones, sobre todo en esta sociedad con dos gobernadoras mujeres, que si bien falta mucho tenemos un gran avance en lo que respecta a las políticas de género”.

En tanto, el concejal Gabriel de la Vega planteó que “fue un discurso esperanzador en el que el intendente hizo un repaso del fuerte trabajo que se realizó en 2021 en materia de obras, de turismo, de salud y educación, entre otros ejes”.

Para el edil, la continuidad de la obra pública en 2022 “es importantísima porque además significa la generación de mano de obra”, y también remarcó que la Municipalidad “tuvo un protagonismo muy importante durante la pandemia ya que salió a dar Salud y educación en un trabajo conjunto con distintos sectores”.

Para De la Vega, “hubo un trabajo muy fuerte de todas las áreas de la Municipalidad y eso se refleja en toda la ciudad. La pandemia pegó en toda la sociedad pero tenemos que seguir en este camino de recuperación”.