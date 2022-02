40 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS LA MUNICIPALIDAD JUNTO AL CENTRO DE EXCOMBATIENTES EN USHUAIA PLANIFICAN NUEVAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL 2 DE ABRIL

En dicha reunión participaron por parte del centro de excombatientes su presidente VGM Conrado Zamora y los VGMs Daniel Arias, Jose Alberto Andersen, Juan Vera y Domingo Chamorro. Por parte de la Municipalidad participaron el Jefe de Gabinete, Omar Becerra; la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón; la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi; la subsecretaria de Cultura, María Belén Molina; el subsecretario de Obras Públicas, Pablo Castro; la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas, Cecilia Fiocchi; y el coordinador de Asuntos Malvinas, Walter Batista.

El jefe de Gabinete, Omar Becerra destacó que “después de dos años de pandemia, en los que no pudimos compartir este espacio de encuentro de forma presencial, es una gran emoción poder organizar estos 40 años de la gesta. Tenemos una agenda muy grande con todas las áreas de la Municipalidad para instalar a lo largo y ancho de todo el país lo que significa la gesta de Malvinas y nuestro reclamo de soberanía efectiva sobre el territorio”.

En ese sentido, también señaló que “seguiremos trabajando junto al Centro de Ex Combatientes de Ushuaia, como lo venimos haciendo desde el comienzo de la gestión, para continuar fortaleciendo los lazos y que sean los protagonistas de este nuevo aniversario”.

Desde la Secretaría de Planificación e Inversión Pública se presentó el proyecto para la instalación de una estructura semi permanente en inmediaciones a la Plaza Islas Malvinas la cual reemplazará la carpa que se utiliza actualmente. En este sentido, el Presidente del Centro de Ex Combatientes manifestó el acompañamiento a la iniciativa: “Estamos muy contentos de poder empezar a proyectar en actividades a lo largo de todo el año en nuestra querida Plaza Islas Malvinas”.

Cabe destacar que las instalaciones están previstas a ser inauguradas en la próxima temporada, en el marco del 40 aniversario de la Gesta de Malvinas. Asimismo, se está trabajando a solicitud del Centro de Ex Combatientes en la inauguración de una cápsula del tiempo el próximo 2 de abril.

Al respecto, Zamora manifestó: “Estamos muy contentos con la posibilidad de contar con la cápsula de tiempo donde dejaremos al resguardo cartas, fotografías y noticias de época a resguardo y en pos de abrir la misma una vez que recuperemos el pleno ejercicio de soberanía sobre nuestras Islas. El aporte que hicieron nuestros hijos e hijas desde Herederos de la Causa Malvinas, fue fundamental para concretar esta iniciativa”.

Asimismo, se acordó continuar trabajando en la coordinación desde la comisión de protocolo del CEMU y autoridades municipales.