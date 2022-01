Milei, la miseria humana, los oligarcas disfrazados de populistas.

El campo paga impuestos equivalentes al 60% de lo que produce, en concepto de retenciones, es obvio que no hay nadie que pueda soportar esta política de oligarcas disfrazados de populistas que están llevando el país a la ruina, con un discurso divisorio, provocador pero por sobre todo falso.

En este país los únicos que se están llevando fortunas son los funcionarios del gobierno nacional, los legisladores, dirigentes y punteros políticos, además de los empresarios que hacen negocios con ellos.

Todos los demás tenemos que hacer magia para llegar a fin de mes, pero el grado de cinismo que manejan es otra de sus características más notorias, esto de que “hay que ser solidarios”, pero con ellos, “hay que ser inclusivo”, pero con ellos, “hay que respetar las normas”, pero ellos no lo hacen, “hay que trabajar” pero ellos no lo hacen, “hay que producir” pero no producen nada, “hay que pasar las vacaciones en Argentina”, pero todos se van al exterior, no se puede comprar dólares, pero ellos ¿de dónde los sacan para irse a México, Disney, Alemania, las Islas Maldivas y otros lugares que están conociendo gracias a los impuestos que pagamos nosotros?, porque con la de ellos no van a Mar del Plata.

Si esto ya los pone furiosos piensen en la gente que los defiende pero hace dos semanas que esta sin luz, los que no tienen agua, lo habitantes de Rio Negro y Neuquén a los que se les han quemado casi todas sus provincias y el gobierno nacional no ha emitido palabra, donde están los aviones hidrantes que prometió la líder carismática, hace 8 años.

Se puede compartir el escenario con un acusado de volar la AMIA y decir que se respetan los derechos humanos?, se puede ser socio de Rusia, donde los homosexuales son condenados a prisión por su elección sexual, de Venezuela que encarcela a líderes opositores antes de las elecciones. Se pueden hacer negocios con China un regimen criminal conocido por todo el mundo y después ir pedirle al FMI y a Estados Unidos que nos tengan paciencia para pagar lo que debemos?, se puede llegar tan lejos, puede el pueblo ser tan ignorante y no querer ver que quienes critican a los ricos, son los que más se enriquecieron en el último tiempo?, repasen mentalmente cuánto cobran cada uno de ellos, a eso súmenle los “planes”, “ayudas”, y demás gastos del estado que no sabemos a cuanto llegan, pero si sabemos que la devaluación es tan brutal que ya se emitieron 3 billones de pesos, obvio sin ningún valor porque a ese ritmo de emisión la inflacion es imparable y por eso estamos en más del 50% y se pronostica el 55 % para este año.

¿Qué más puede salir mal?, bueno si algo faltaba es el rebrote de COVID, con más de 120 mil casos diarios hoy y 130 muertos, asuetos por cortes de luz, cosas insólitas que pasan en un país tercermundista y periférico que nadie quiere reconocer y aún menos quienes nos han traído hasta aquí desde el 2003, porque esa mentira de que todo empezó en el 2015 es para los ignorantes, como creer que el kirchnerismo quiere acordar con el fondo cuando hace todo mal para que ese acuerdo no salga.

Por ejemplo negociar con regímenes autoritarios, de países sumidos en la pobreza la híper inflacion y el éxodo permanente de sus habitantes como Venezuela y Cuba, que casualmente se van a Estados Unidos, ingresar a planta permanente de la administración publica en la provincia de Buenos Aires a 25 mil personas con sueldos promedio de 120 mil pesos, cuando un empleado del sector privado no llega a 100 mil en ningún lugar del país.

Para solucionar el problema hay que achicar el gasto público y eso no va a pasar con este gobierno, tampoco van a bajar impuestos. En síntesis hasta el 2023 vamos a seguir bailando sobre la cubierta de Titanic y nadie le importa cuál será el final porque los que lo conducen ya se salvaron, nosotros con suerte podremos conseguir algún bote salvavidas.

Armando Cabral.