Pandemia Más contagios en Argentina: “El aumento de casos va a ser exponencial”, reconoció Carla Vizzotti

Buenos Aires 26/12/2021.- La ministra de Salud aclaró que, si bien los números de internados por Covid-19 son menores a los de la última ola, “el mensaje no es que no pasa nada, el mensaje es que tenemos que completar los esquemas de vacunación”.

“Con el aumento de la circulación de personas y con las nuevas variantes, el aumento de casos va a ser exponencial“, anticipó la ministra de Salud, Carla Vizzotti esta mañana al referirse a la situación actual de la pandemia de Covid-19.

“El monitoreo es permanente y lo que va a pasar no lo sabe nadie. Ahora tenemos entre 800 y 900 internados en terapia intensiva, cuando el año pasado llegamos a tener 8000″, comentó la ministra en diálogo con Radio con Vos.

Asimismo, aclaró: “No tenemos el volumen de internación que teníamos cuando empezó a surgir la ola, pero no es lo mismo Ómicron que Delta. El mensaje no es que no pasa nada, el mensaje es que tenemos que completar los esquemas de vacunación “.

“Está claro que no tenemos la internación que teníamos cuando empezaron a subir los casos en la otra ola. Pero ante un aumento exponencial del número de casos, aunque el porcentaje de complicaciones sea bajo, en el número absoluto va a haber más internaciones y muertes”, se explayó la ministra.

“Casos va a haber y con esta variante va a haber más”, subrayó Vizzotti. “Por supuesto que la recomendación es usar barbijo y que también era lógico que la aglomeración por reuniones familiares en diciembre, como el año pasado, iban a causar más contagios”, admitió la funcionaria.

A propósito de la suspensión de eventos masivos en la ciudad de Córdoba, la titular de la cartera de Salud apuntó: “Se busca disminuir la velocidad de transmisión”. Y añadió: “La municipalidad de Córdoba está operando como disponía el DNU que emitimos ante un posible rebrote. Vamos a tener tensión en los centros de testeo, pero no en las terapias”.

“El decreto lo que explica es que si hubiera que tomar medidas, no sería de cierre de actividades ilimitada, sino una disminución de la intensidad de las actividades, sobre todo de eventos masivos y de más riesgo, por una semana o nueve días para disminuir la velocidad de transmisión. Eso está implementando Córdoba”, remató.

