DESAFÍO ECO YPF: VOLVIERON A LA PROVINCIA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON DE LA CARRERA EN BUENOS AIRES

Se trata de una competencia automovilística en la que estudiantes de escuelas secundarias técnicas diseñan y construyen automóviles ecológicos alimentados por baterías eléctricas, capaces de recorrer la mayor distancia posible en un tiempo máximo de una hora y media. El evento es organizado por la Fundación YPF en alianza con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

En la clasificación final de la competencia, el primer lugar fue para el Colegio Técnico “Mercedes Álvarez de Segura” de Santa Fé, el segundo lugar para el Colegio Técnico de San Andrés de Giles de la provincia de Buenos Aires y el tercer puesto para el Colegio Técnico Casal Calviño de CABA. En tanto, el Colegio Técnico “Ingeniero Fabio Carlos Reiss” de la ciudad de Río Grande, quedó en la 60° posición y el Colegio Técnico “Olga B de Arko” de Ushuaia, 90°, de un total de 96 autos.

Jeremías Fernández, estudiante de 7° en Electromecánica del CPET Río Grande, comentó que “tuvimos una buena primera competencia en la prueba de obstáculos y en el 1/8 de milla. Al llegar a la tercera competencia del sábado, la filyng lap, una carrera de dos vueltas con cambio de piloto, largó el primer piloto pasando a diez autos. Hicimos el cambio de piloto rápido y tuvimos la mala suerte que en la última curva se partió el eje trasero del auto y no se pudo terminar la carrera, asique en esa no conseguimos puntaje, terminando el sábado con una posición de 44 sobre 96 con una competencia incompleta” y agregó que “pudimos llegar a arreglar el eje para el día domingo con un buen sprint femenino con lo cual remontamos un par de puntos y al momento de la endurance, la carrera más importante que dura 1 hora y media, largamos casi últimos por no terminar la filyng lap, y en las dos primeras vueltas el piloto adelantó 30/40 autos poniéndonos en muy buena posición, pero lamentablemente en la tercer vuelta se volvió a romper el eje, quedando con la carrera incompleta”.

“Creamos un auto muy competitivo, de hecho varias escuelas nos elogiaron, pero tuvimos esa desgracia del eje trasero, con tres competencias terminadas de cinco, posicionándonos 60 de 96 autos, lo que consideramos buena posición teniendo en cuenta que nos perdimos la carrera que daba triple puntaje” explicó Jeremías, a lo que concluyó que “la idea es hacer todo lo posible para que la escuela el año que viene vuelva a participar y esta vez ya tiene una base muy buena de auto al que le van a poder realizar todas las modificaciones que vean necesarias, como el eje, para ir y ser aún más competitivos”.

Por su parte, el docente de Electromecénica de las y los estudiantes del Colegio Técnico “Olga B. de Arko” de Ushuaia, Héctor Andrés Andrade, comentó que “el día sábado tuvimos que modificar algunas cosas para pasar la técnica. Cuando faltaba una hora para la primera competencia, tuvimos una avería en el acelerador y el auto no funcionaba, lo cambiamos y pudimos salir, pero al piloto se le trabó el acelerador y chocó un cono. La segunda competencia de picada se perdió en la primera. El domingo arrancó la competencia de mujeres y nuestra piloto llegó 10. La competencia Endurance, que es la competencia más importante donde los vehículos corren durante 1 hora y media, en la cual se hace el cambio de piloto, logramos terminarla sin recargar energía, pero por una falla operativa fuimos excluidos de la puntuación”.

A pesar de todas las dificultades, Andrade mencionó que “como objetivo estamos súper orgullosos de lo que logramos. Si bien no sumamos puntos en la carrera más importante, logramos terminarla” y subrayó que “la experiencia es sumamente positiva, ya que los valores de trabajo en equipo y compañerismo se lograron”.

“No tenemos premios, pero tenemos la certeza de que lo dimos todo en cada momento”, concluyó.