BALANCE DEL DECANO MARIO FERREYRA “Hemos terminado un año de mucha productividad”

RIO GRANDE.- El ingeniero Mario Ferreyra, decano de la UTN, hizo un balance por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre el año que finaliza y habló de las perspectivas para el 2022. “Hemos terminado un año de mucha productividad, que ha satisfecho todas las expectativas que pusimos. Fue un ciclo lectivo completo, desde el jardín hasta la universidad y me toca felicitar a todos los docentes y nuestros empleados de la UTN y la FUNDATEC, que han hecho un gran trabajo para que podamos disfrutar de este resultado”, dijo.

“Otorgamos alrededor de 60 diplomas entre profesionales, técnicos y docentes que se recibieron en el Instituto del Profesorado. Tenemos las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Industrial en Río Grande y se suma la carrera de Técnico en Programación, de dos años de duración; y en Ushuaia tenemos la carrera de Ingeniería en Pesquera. Por acuerdo con UCES se dicta la carrera de Abogacía en Río Grande y Ushuaia, la de Contador Público en Río Grande y la Tecnicatura en Recursos Humanos. Todavía continúa la Licenciatura en Administración para los alumnos que tienen que terminar la carrera”, detalló de la oferta educativa.

“Cuando hablamos de las carreras de Abogacía y Contador Público de UCES, uno tiene que verificar la calidad del trabajo que estamos haciendo. Esto es monitoreado por la misma universidad en procesos de autoevaluación y facilitamos que la UCES esté presente en Tierra del Fuego, y también la CONEAU. Para tranquilidad de los alumnos, la carrera de Abogacía ha sido acreditada en Río Grande y Ushuaia, y antes había sido acreditada la de Contador Público en Río Grande. Hay un reconocimiento a la tarea docente y la tarea institucional de la universidad. UCES es una universidad privada que cobra una matrícula, pero el costo es mucho menor al alquiler de un departamento en Buenos Aires o alguna otra ciudad del país. Ofrece una ventaja económica y la ventaja de no desarraigarse ni alejarse de los afectos. Uno se puede graduar en un corto tiempo y hay jóvenes recibidos con 24 ó 25 años que pueden hacer un post grado en cualquier universidad del norte o del exterior”, afirmó.

Apuntó que “el Dr. Ernesto Löffler es docente y era coordinador de la carrera de Abogacía, y desde su incorporación al Superior Tribunal quedó como un consejero principal que trabaja con el rectorado de UCES y el rectorado de UTN. Sigue con sus cátedras y, dada la formación que tiene, garantiza la calidad de enseñanza de UCES y del cuerpo docente. En otras universidades del país hay una cantidad de docentes que son miembros de la justicia provincial o nacional, y acá tenemos también docentes de la justicia nacional o federal, otros son integrantes del foro de abogados de la ciudad y se dedican a la actividad privada o funcionarios de alguna repartición del Estado”.

Estudios completos

El ingeniero destacó que la UTN permite cursar desde jardín de infantes, pasando por primaria, secundaria, hasta la educación universitaria. “Este proyecto nació primero como escuela secundaria para contribuir con las familias que necesitaban la propuesta de un colegio casi técnico. Luego un grupo de madres nos propuso hacer una escuela primaria y secundaria que fuera bilingüe. Llevamos adelante el desafío y se hicieron los tres proyectos al mismo tiempo”, dijo.

Entre los logros mencionó la adquisición de las instalaciones del ex Offen Plaza, que son “cerca de 20 mil metros cuadrados y hay que mantenerlos”.

Perspectivas

“Las perspectivas para 2022 son mejorar los resultados que tuvimos este año, que fueron muy buenos pero apuntamos a que sea mejor. Esperamos tener más cantidad de graduados, incorporar nuevos equipos y tecnologías, y trabajar para darle mucha más unidad al equipo”, indicó.

Elecciones en la UTN

Respecto de las elecciones a nivel nacional de las nuevas autoridades de la UTN, con la asunción del ingeniero Rubén Soro como rector, recordó que “la asamblea fue el 18 de noviembre en Córdoba y se eligió con el 75% de los votos al decano Rubén Soro, a quien conozco desde hace muchos años. Con el rector anterior estudiamos juntos y conocí al padre del rector actual”.

“El nuevo rector renovó el compromiso con la UTN e invitó a hacer propuestas, más allá de dar las líneas generales. Estuvo presente el presidente Alberto Fernández en el acto, y pudo conversar con el rector saliente y el entrante, también estuvo el Ministro de Educación, el Ministro de Obras Públicas, el Secretario de Políticas Universitarias y funcionarios del gabinete. Fue un momento trascendental y salvo en la creación de la universidad, que participó el presidente Perón, no había asistido a un acto de asunción otro presidente”, expresó.

Clases virtuales

El Decano no dudó en referirse a la virtualidad en la enseñanza: “Creo que pasamos el momento crítico de la pandemia, si bien todavía lo estamos pasando porque no tenemos clases presenciales. No queda otra que tratar de cuidarse ante las nuevas variantes, y seguiremos con el sistema virtual hasta que podamos volver todos al aula. En algunos cursos no muy numerosos los docentes y los alumnos se han armado de una experiencia que les va a permitir seguir con este proceso durante 2022 y en los cursos de primer año de ingeniería, que tienen más de cien alumnos, habrá que ver cómo se maneja la situación. No podemos obligar a venir a los alumnos y tenemos que consensuar todo, también con los docentes”, planteó.

“Hubo una mejora del presupuesto y esto se debe a la gestión del ministro de Educación Jaime Perczyk, que tiene muy buena relación con las universidades y viene del rectorado de la universidad de Hurlingham. Entiende perfectamente el funcionamiento de las universidades y la necesidad de presupuesto para que funcionen”, valoró.

Gestión de gobierno

Por otra parte, se le pidió opinión sobre la gestión del gobierno provincial. “En cuanto a la gestión educativa, se nota que el gobierno pasa por los mismos problemas que todas las jurisdicciones, a raíz de la pandemia, que ejerce presión sobre las actividades educativas, porque no podemos obligar a los docentes que quieren cuidar su salud, pero en general hay intención de trabajar y compartir la vida en sociedad”, dijo.

“Con el ministerio de la provincia hay muchos factores ideológicos que no comprendo pero nosotros no queremos debatir ideología en educación, sino que queremos trabajar y dar una respuesta a las familias. Tendremos que darnos un debate con la provincia. Nosotros necesitamos del gobierno provincial y el gobierno provincial necesita evaluarnos, para ver si puede transpolar lo que hacemos o incorporarlo a sus actividades”, sostuvo.

Finalmente agradeció a su equipo “por la tarea que han hecho. Son casi 200 personas y es algo para sentirse orgulloso porque han cumplido con el trabajo que tenían que hacer a pesar de la pandemia, las restricciones económicas. Seguimos avanzando y esperamos subir un escalón más el año que viene sobre todo en la calidad de la formación. Río Grande es una ciudad prácticamente tecnológica y esto hace que los jóvenes necesiten abordar los estudios superiores. Espero que el año 2022 sea de mucha prosperidad económica y de realizaciones para todos”, concluyó.