Anunció la construcción de una ampliación en 2022 VUOTO INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE ZOONOSIS

Las instalaciones, que se construyeron en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria del grupo Newsan, permitirán mejorar notoriamente las condiciones de trabajo de los empleados, y también las condiciones de habitabilidad para los canes alojados en tránsito a la espera de ser adoptados. “Saldamos una deuda histórica. Este edificio va a resolver problemas de los trabajadores y va a mejorar la calidad de vida de los animales”, afirmó el Intendente, quien estuvo acompañado por los integrantes de su Gabinete; representantes de Newsan, la legisladora Victoria Vuoto, la diputada nacional Carolina Yutrovic, la senadora nacional Eugenia Duré, a concejala Laura Avila y el concejal Gabriel de la Vega, trabajadores de Zoonosis, integrantes del voluntariado, de asociaciones proteccionistas y dirigentes sindicales. Vuoto agradeció al grupo Newsan “por el compromiso que ha tenido con esta ciudad desde que empezamos esta gestión” y valoró que “no solamente trabajamos en cada una de las necesidades de los vecinos y vecinas, sino que hemos encontrado un ida y vuelta que tiene que ver con pensar entre todos cómo lo privado y lo público empiezan a resolver algunas cuestiones de fondo”. Anunció que “vamos a planificar para octubre del 2022 estar empezando con la segunda etapa de la ampliación” y reconoció “al equipo de Planificación, al de Economía y al de Políticas Sociales que han hecho un enorme esfuerzo; a las asociaciones proteccionistas y a los voluntariados por tenernos paciencia y confiar en los trabajadores de un área que por su rol es compleja”. En esa línea, apuntó que “en el peor año de la historia mundial y de la ciudad por la pandemia, los trabajadores y trabajadoras de Zoonosis tuvieron que exponerse al coronavirus y aun así no dejamos de prestar el servicio”. Y agregó que en 2021 “llegamos a las 3.800 castraciones, hemos entregado 2.000 vacunaciones antirrábicas, colocamos 1.700 chips y 7.000 mascotas recibieron antiparasitarios. Y después dicen que los trabajadores de Zoonosis no están en la calle”. Agregó que “no me olvido más cuando los conocí a los compañeros y compañeras en el Concejo Deliberante como presidente de la Comisión de Calidad de Vida. Les faltaban móviles, ropa, insumos, un lugar cómodo. Faltaba empoderar a un Estado que tercerizaba. Creo que hemos hecho un gran avance en ese sentido aunque falta mucho más”. “Hoy este edificio que se hizo esperar es realidad; desde que asumimos tenemos un desafío enorme que es volver a poner al trabajador municipal al servicio de los vecinos, brindándole las herramientas que debe tener. Nosotros confiamos en nuestros y nuestras trabajadoras, ellos confiaron en nosotros y así fuimos transformando los temas centrales de la ciudad, y así los vamos a seguir transformando”. Finalmente, el jefe del Ejecutivo de la ciudad dijo a los trabajadores que “tienen un intendente que está orgulloso del trabajo que hacen todos los días en cada punto de la ciudad, aguantando enojos, bancándose las tensiones, bancándose las frustraciones, pero dando respuestas”. En tanto, Sabrina Marcucci, a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, mencionó “la alegría de todos los trabajadores y trabajadoras que hace muchísimos años vienen esperando una mejora de estas características en un área tan sensible para la ciudad y tan importante para la gestión del intendente, que ha invertido desde el primer momento en las mejoras necesarias”.