VECINOS DE CHACRA II: POR OBRAS ESTARÁ AFECTADO EL TRÁNSITO EN DISTINTAS ZONAS 

Indigentes abandonados a su suerte.

Rio Grande 06/09/2021.- El problema de los indigentes que pernoctan en la guardia del Hospital Regional Rio Grande no es nuevo, desde hace décadas esto viene ocurriendo y como pudo observar este medio seguirá así, porque para esta gente la inclusión, la contención, la empatía y la ayuda del estado no existe, sino no estarían ahí. El reclamo de los trabajadores de la salud y las condiciones de trabajo, las insólitas respuestas en las clínicas privadas ante un caso sin diagnóstico y en medio de una pandemia.