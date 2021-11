MELELLA: “HOY LOS FUEGUINOS Y FUEGUINAS ELIGIERON UN MODELO DE PAÍS PARA TODOS Y TODAS”

En este sentido, el mandatario sostuvo que “hoy es un día de mucha alegría porque los fueguinos y fueguinas eligieron un modelo de país para todos y todas, que defiende la industria nacional, que prioriza el trabajo y la producción, que defiende la soberanía, pero que por sobre todas las cosas no excluye a nadie”.

“Agradecemos profundamente a todas las fuerzas que conforman el Frente de Todos en Tierra del Fuego y a todos los militantes y las militantes que trabajaron sin descanso para llevar el mensaje a nuestros vecinos y vecinas. Han trabajado con esfuerzo y convicción”, agregó.

Asimismo, Melella dijo que “mañana continúa el camino de la recuperación de nuestra provincia luego de esos momentos terribles que nos tocó vivir por la pandemia. Con el esfuerzo de todos y todas pudimos superar cada obstáculo y hoy vemos que hay salida, que vienen tiempos de esperanza y de trabajo”.

“Siempre debemos escuchar el mensaje de las urnas, mensaje que hoy nos confirma que debemos seguir profundizando este modelo de país que defendemos. Un modelo de país que acompaña a los que más necesitan, que genera las condiciones para que se fortalezca la producción y el empleo local, que pone en el centro de sus esfuerzos a la gente y sus necesidades”, subrayó.

Melella también indicó que “estuve en comunicación con el Presidente Alberto Fernández quien felicitó al pueblo de Tierra del Fuego por esta fiesta cívica y por esta elección. También me transmitió su compromiso de seguir trabajando fuertemente en conjunto por el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia”.

Por último, el Gobernador expresó que “quiero destacar a Guillermo Fernández, que es el Ministro de Finanzas Públicas a quien durante la pandemia le tocó tomar las decisiones que la situación ameritaba. Un Ministro que tuvo que poner los recursos donde debían estar, en salud., en seguridad, en educación. Si no hubiese habido un equipo tan fuerte liderado por él hoy no estaríamos acá y no podríamos haber acompañado a los fueguinos y fueguinas. Le agradezco también haberse puesto al hombro esta elección sobre todo en Río Grande donde se obtuvo este gran resultado”.

“Quiero agradecer finalmente a todo el pueblo de Tierra del Fuego, tanto a quienes votaron a nuestro espacio como a quienes votaron por otras alternativas. La jornada ha transcurrido con mucha paz y eso es un signo de salud democrática”, concluyó.