Iniciativa de la Municipalidad de Ushuaia SE REALIZARÁ UNA CHARLA DEBATE SOBRE VIH-SIDA Y HABRÁ TESTEOS RÁPIDOS Y GRATUITOS

La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Adriana Basombrío, explicó que “el lema mundial y nacional este año tiene que ver con disminuir las desigualdades, el sida y las pandemias”, y observó que en la Argentina “hay 136 mil personas que viven con VIH de las cuales, según estimaciones, el 17% no lo sabe”.

“Cuando se plantea lo de Indetectable=Intransmisible lo que se busca es reducir la discriminación y el estigma, que en parte siguen siendo la raíz de la epidemia”, remarcó Basombrío, ya que “esa discriminación hace que la gente muchas veces esconda su situación de salud”.

En esa línea, dijo que “para la sociedad es algo nuevo el hecho de que si el virus es indetectable no hay transmisión vía sexual, y por eso tenemos que concientizar”, teniendo en cuenta que “a 40 años del inicio de esta pandemia sigue existiendo discriminación casi en los niveles de los primeros tiempos”.

En cuanto a las acciones desarrolladas en la ciudad, la coordinadora de Epidemiología del Municipio apuntó que “estamos trabajando justamente en el hecho de que si el virus está controlado por la medicación y no se encuentra en la sangre, no hay transmisión por vía sexual”, lo cual “es tranquilizador para las personas, además de que ayuda a vivir muchísimo mejor y más años”.

A ello sumó que “con la puesta en marcha en todo el país de testeos rápidos que en 15 minutos permiten conocer si la persona está infectada o no, disminuyó la cantidad de gente que no sabía que vive con el virus”.

En cuanto a la jornada del 1 de diciembre la funcionaria precisó que “de 15 a 18 los equipos capacitados del área de Salud del Municipio van a ofrecer asesoramiento sobre el VIH-sida, además de orientar a las personas para que decidan si quieren o no hacerse el test, y en el caso de que quieran se los vamos a realizar”.

El testeo “consiste en una pequeña punción en un dedo, se toma la muestra de sangre a la que se le coloca un reactivo y luego se espera el resultado”, comentó, y mencionó que “el equipo está capacitado para la realización de los test y para informar los resultados”.

“En caso de que la prueba dé negativo es necesario que la persona se siga cuidando, y si da positivo va a recibir el acompañamiento y toda la información necesaria sobre lo que tiene que hacer”, enfatizó.

En cuanto a la charla debate Basombrío detalló que “se va a realizar de 15.30 a 16.30 y vamos a estar con integrantes de la organización Ciclo Positivo y de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes de VIH, quienes van a dar su testimonio”.

Por último, la epidemióloga del Municipio hizo hincapié en que “el objetivo es llegar a tiempo, porque cuanto más rápido se entere una persona que tiene VIH va a estar en mejores condiciones para recibir la medicación y encarar la enfermedad”.