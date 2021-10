PELIGRAN LOS BOSQUES NATIVOS DE TIERRA DEL FUEGO

Por Armando Cabral

Ushuaia 25/10/2021.- Desde octubre de 2020, la Legislatura de la Provincia tiene en su poder la aprobación de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Tierra del Fuego, sin embargo, por presiones corporativas, con el Ingeniero Vukasovic (ex funcionario del gobierno de Bertone y ex representante ambiental de la empresa a cargo del Corredor del Beagle) y el ex legislador Lechman a la cabeza, peligra su aprobación y el buen estado de conservación del bosque fueguino.