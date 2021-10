Matias Kulfas confirmó que subregimen de Promoción industrial se extenderá por 15 años.

En un acto que se lleva a cabo en el Museo del Bicentenario el Ministro de la Producción de la nacion anuncio la prorroga del Subregimen de Promoción industrial por 15 años.

Muy lejos de los 50 años que se extendió el mismo subregimen en Manaos Brasil, pero que permite una proyección a mediano plazo para la generación de nueva producción, el turismo y otros productos de la provincia.

Martin Perez intendente de Rio Grande califico “este anuncio como histórico e hizo llegar el saludo de todos los riograndenses pensando en el desarrollo y futuro de Tierra del Fuego que genera tranquilidad y comienza a generar las bases de la generación del empleo. Esto nos da un nuevo horizonte en Tierra del Fuego. Esto es defender nuestra soberanía, remarcó. El presidente a cumplido con su palabra”, finalizó.

Walter Vuoto por su parte agradeció al Ministro Kulfas, sostuvo que “el presidente ha sido leal con el pueblo de Tierra del Fuego y realizó un breve reseña señalando que las decisiones que se toman no son magia, no caen del cielo y recordó el Club del Trueque en 2001 y destaco que eso es el liberalismo, y recordó la llegada de Nestor Kirchner en 2003 cuando señaló que las fabricas se iban a llenar de mamelucos y fue el primer hombre que extendió el subregimen logrando pleno empleo y es el peronismo el que viene a poner las cosas en su lugar, por eso hoy quiero agradecerte, dijo, dirigiéndose al presidente y al Movimiento Obrero Organizado que fue el que soporto el desempleo y la pandemia”. A partir de hoy la responsabilidad es de los dirigentes de Tierra del Fuego, prometiste que ibas a ser el porteño mas federal y lo fuiste y nosotros los dirigentes no podemos hacernos los distraídos, Alberto ya fue leal con nosotros y podes contar con nosotros, desde las entrañas muchísimas gracias”, finalizó.

El gobernador Gustavo Melella agradeció a todos y cada uno de los presentes, Martin y Walter fue bien claro y recordó cuando en Rosario el se comprometía a extender el redimen de promoción industrial, le pedimos que lo extendiera, hoy es un día de fiesta gracias a la decisión política de la extensión del Subregimen de promoción industrial, es una oportunidad de trabajo para miles de jóvenes, a Matias Kulfas porque a pesar de las diferencias hemos trabajado en forma conjunta a Sonia Castiglione, a Sergio Massa, a máximo Kirchner. El gobierno anterior quería sustituir la producción, fabricar molinos de viento, hoy tenemos la posibilidad que la economía del conocimiento siga creciendo. Chile crece en el sur porque es un lugar estratégico, Gran Bretaña por eso todos los que estamos acá coincidimos, no tenemos que dejar de recordar que aun tenemos fabricas cerradas, por lo que tenemos que trabajar por los pibes y pibas que aun no tuvieron su primer empleo”, finalizó.

Finalmente el Presidente Alberto Fernandez, “La verdad que quiero mucho a Tierra del Fuego es un triangulo donde termina de dibujarse América Latina, es una isla donde muchos que han llegado a poblarla saben lo difícil que es vivir allí y encontrar un trabajo, ninguno de nosotros dudo en que hay que cuidar a esa querida isla de Tierra del Fuego porque genera un valor estratégico y geopolítico y por eso no podemos menos que no podemos que cuidar el desarrollo y su crecimiento, para que el mercado vaya tiene que haber un estado que otorgue políticas activas y por eso no dudamos nunca en que era eso lo que debíamos hacer, no lo dudo Néstor, Ni Cristina ni yo. la recuperación de empleo es del 7 % la mas alta de Argentina y el descenso de la pobreza, datos que nos permiten decir que vamos por el camino correcto, para los empresarios, los trabajadores y el estado. En 2013, 13 millones de celulares, y se redujo a la mitad en 2019, en 2013 se producción 3 millones de televisores y en 2019 1 700.000, lo mismo pasó con los aire acondicionados, en 2013 tenían 15 mil empleados y en 2019 solo había 8000, queríamos una argentina pujante.

Por eso queremos que ese triangulito en el fin de mundo se desarrolle, porque genera beneficios para la Argentina toda, no estamos malgastando la plata en Tierra del Fuego, la plata se malgasta cuando se piden créditos para permitir la fuga de dólares, pese a eso seguimos apostando a la producción, al trabajo y el crecimiento, decimos si a los empresarios que invierten a los trabajadores, el resto que digan lo que quieran, finalizó.