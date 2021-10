LA ESCUELA PROVINCIAL Nº 2 DE RÍO GRANDE CELEBRÓ SU 99º ANIVERSARIO

El secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, junto a la subsecretaria de Gestión Educativa Zona Norte, Candela Sutil y miembros de Supervisión del Nivel Primario acompañaron el acto junto con la comunidad educativa. También participó la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.

Al respecto, López Silva señaló que “hoy estar aquí es algo muy significativo, donde los alumnos además se están reencontrando y volviendo a las aulas. Me parece que esto renueva la esperanza del encuentro y el poder transitar las aulas, no solamente de esta institución, sino en todas las instituciones de la provincia, por eso hoy es un día para celebrar fuertemente” y destacó que “esta escuela nació prácticamente desde que se fundó la ciudad de Río Grande, asique la verdad es que implica un día de mucha fiesta y celebración, avanzando hacia el centenario que lo vamos a vivenciar el año que viene”.

Por su parte, la directora de la institución, Andrea Arteaga, señaló que “es una escuela cargada de historia junto con la ciudad, ya que este año la ciudad cumplió sus 100 años y la escuela cumple sus 100 años el año que viene”.

“Tenemos pensados varios proyectos para nuestro centenario que están orientados a mejorar la escuela en equipamiento y en reformas en el edificio que hacen a la inclusión, para modernizarla y que quede brillante para el próximo aniversario”, manifestó.

Cabe señalar que la Escuela Provincial Nº2 “Benjamín Zorrilla” lleva ese nombre en honor al abogado quien entre 1882 y 1895 se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de Educación y quien llevó a cabo muchos proyectos de modernización del sistema escolar en Argentina. Subieron las tazas de asistencia a la escuela primaria y también la cantidad de profesores diplomados por las escuelas normales del país.

Arteaga explicó que en el marco del aniversario de la institución, los docentes junto a sus estudiantes realizaron un trabajo de recopilación e investigación de información sobre la historias de dicha institución.

“Muchos niños trajeron relatos de sus papás, de sus abuelos, y todo ello dejó ver como toda una generación de familias ha transitado por aquí y nos ayuda a ver como la escuela avanza, ya que inició sin gas por ejemplo, calefaccionándose como en aquellos tiempos, donde se utilizaba la salamandra” recordó Arteaga y agregó que “la escuela primero empezó en una habitación donada en la calle 11 de julio, luego se trasladó al edificio de lo que es hoy la Municipalidad de Río Grande. Con el correr de los años ese espacio quedó chico por lo que se construyó este edificio en Belgrano y San Martin”.

Además, la Directora mencionó emocionada que “en mi caso particular estoy ligada a la escuela porque fui alumna, mi papá fue alumno, mi abuelo también y mis hijos también lo fueron, por lo que es muy importante desde mi historia personal formar parte de esta escuela”.

Finalmente, Arteaga destacó que “la escuela no solo es un edificio, la escuela es todo lo que lo conforma, y si la escuela no tiene a los niños no es escuela. Entonces lo que queremos trabajar es que cada niño que venga, tenga un transitar feliz y que después la recuerde con cariño”.