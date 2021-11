EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE ENTREGÓ PREMIOS A LOS GANADORES DEL PROGRAMA TDF INNOVA

La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione acompañada por la secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández y con la presencia del secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Marcelo Alós llevaron adelante la entrega de premios del concurso TDF INNOVA, donde se calificó a PyMEs del rubro alimentos y bebidas de la provincia.

TDF Innova es un Programa de impulso, promoción y divulgación de la INNOVACIÓN que busca fortalecer las capacidades de las empresas locales.

El concurso tuvo 3 categoría: la tercera de ellas era para aquellos productos que estaban en un 70% de elaboración, próximos a salir al mercado, pero había alguna instancia de desarrollo del producto que aún no estaba finalizada; la segunda categoría fue para productos desarrollados al 100%, pero que aún no entraron en la instancia de comercialización en el mercado; mientras que la primera categoría estuvo relacionada a productos que ya están en el mercado, con menos de dos años de colocación.

También, en el marco del 10 aniversario del Sello de Calidad Certificada TDF, se procedió a la entrega de certificados a 9 empresas de la provincia, que pasaron a integrar el sello luego de haber cumplimentado los requerimientos de calidad de sus procesos y productos.

Lo que se busca con el Sello de Calidad Certificada es que las empresas desarrollen o implementen un sistema de gestión de calidad; lo que implica definir sus procesos, sus puntos críticos, sus registros, su documentación y sus prácticas.

La Ministra de Producción y Ambiente, destacó la importancia de la jornada, asegurando que “el Sello de Calidad Certificada TDF, que ya hoy cumple 10 años, tuvo una historia con muchos tropiezos y hoy revive con tanta fuerza en la política pública y con los emprendedores confiando en esa política pública, entendiendo que es el camino para cada emprendimiento, el de sumar calidad, el agregar valor y sumar competitividad”.

“Nos parece un desafío enorme y por eso, transformamos ese desafío en una política, el producir lo que comemos en nuestra provincia, con agregado de valor, con calidad, con los productos nuestros y con los que podemos llegar a producir aquí” profundizó.

Asimismo, la Ministra destacó el trabajo de todo el equipo de la Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, y amplió su reconocimiento al resto del ministerio, ya que “también la Secretaría de Ambiente tiene su participación, con el gran desafío que tenemos de trabajar desde una mirada productiva de lo ambiental y de una mirada ambiental en lo productivo, un equilibrio difícil de conseguir, pero es la perspectiva que el Gobernador, Gustavo Melella tiene y acá estamos nosotros, embarcados en este camino”.

Por su parte, el Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Marcelos Alós agradeció a las autoridades por la invitación y aseveró que “venimos a mirar cuáles son los problemas locales; tenemos una mirada muy federal desde el Ministerio nuestro; no creemos que a partir de políticas bajadas como paquetes vamos a poder resolver una problemática del territorio, justamente acá esta la gente que conoce su territorio y nosotros desde nuestro lugar creo que podemos aportar mucho en función de las necesidades locales”.

Uno de los aspectos importante del evento fue la firma de un compromiso entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación y el Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, donde se deja plasmada la voluntad de equivaler a las empresas que integran el Sello de Calidad Certificada TDF con el Sello de Calidad Alimentos Argentinos, que se promueve a nivel nacional.

Sobre ello, afirmó que “el Sello que tienen aquí, tiene mucho del Sello Alimentos Argentinos y es muy poca la equivalencia que tendrían que cumplir las empresas que ya tienen el sello TDF para integrarse al sello nacional; así que vamos a firmar con Sonia Castiglione un acta compromiso, donde va a quedar determinada la decisión política de realizar esta equivalencia”.

Cabe destacar, que el Sello Alimentos Argentinos tiene un beneficio para aquellas empresas que lo integran, donde se les reintegra el 0,5% de las exportaciones, siendo la posibilidad de integrar ambos sellos, una noticia muy positiva para las empresas de Tierra del Fuego, que integran el sello local.

Finalmente, la Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, explicó que “al inicio de esta gestión, nos fijamos como objetivo acompañar el incremento de capacidades productivas, capacidades tecnológicas de las PyMEs fueguinas y con eso su competitividad; el programa del Sello de Calidad Certificada TDF va en esa dirección, lo que buscamos es que todas las empresas participen voluntariamente, desarrollen o incrementen un sistema de gestión de calidad”.

“Estamos convencidos que la sistematización en la aplicación de esas prácticas, es lo que no solamente contribuye a reducir los costos por no calidad, sino también a la oportunidad de detectar mejoras; nuevamente se vuelve a dar muestras de que no importa el tamaño de la empresa, no importa el sector productivo, no importa donde una empresa esté localizada si tiene la convicción, la responsabilidad y el compromiso de desarrollar e implementar un sistema de gestión de calidad, esto se puede alcanzar” resaltó la funcionaria.

En relación a el programa TDF Innova, Hernández expresó que “en esta primera edición lo hicimos con el foco puestos en alimentos y bebidas, por lo estratégico que el sector tiene para la gestión provincial, donde fortalece sus capacidades y por qué no, hacerlo con el eje en la innovación, con la importancia que este aspecto tiene para las políticas de desarrollo”.

“Fueron 37 proyectos los que se presentaron con una amplísima variedad de productos, sabores, olores, texturas; todos fueron evaluados por un comité de evaluación externa, formado por 5 instituciones: la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Cámara de Comercio de Ushuaia; la Cámara de Comercio de Río Grande; INFUETUR y la Dirección de Registro y Control de Alimentos dependiente del Ministerio de Salud” concluyo.

Quienes ganaron en el concurso TDF Innova en la tercera categoría fue Ahumadero Ushuaia; en la segunda categoría se llevó el premio Chacinados San Andrés y en la primera categoría hizo lo propio la empresa Atama Alimentos.

Las empresas a las que se le entregó el certificado del Sello TDF fueron: Heladería Almendra; Atama Alimentos; Anoka; Carpinteria Madril; Chinoa; Los Canelos; Maderera Topic; Cervecería Oshovia; Quinta Pionera.