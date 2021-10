Con la presencia del Ministro Matías Kulfas; los gobernadores de Mendoza, Neuquén y Santa Fe; y la participación especial del Papa Francisco a través de un video, cerró la segunda jornada del 57° Coloquio IDEA.

Buenos Aires, 14 de octubre de 2021 – Con la mirada puesta en lograr “una Argentina sostenible”, la segunda mañana del 57° Coloquio IDEA estuvo cargada de debates y distintas perspectivas sobre la realidad del empleo y las posibilidades concretas de convertir la Argentina en un país sostenible y comprometido con el medio ambiente.

El Papa Francisco en “El trabajo como expresión de la dignidad humana” dejó un mensaje sobre la importancia del trabajo como fundamento de la dignidad humana. Allí manifestó que: “El trabajo es el camino de más duración de realización de las personas que da alas a mejores sueños”.

El ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, desde una mirada estratégica dentro del Estado, destacó: “Apostamos por el trabajo genuino, para que las empresas realicen inversiones. Es el núcleo para pensar la Argentina que viene: con empresas verdes, triple sostenibilidad, eje en el trabajo argentino”.

Aportando una mirada federal, esta jornada contó con la presencia de los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén), Omar Perotti (Santa Fe) y Rodolfo Suárez (Mendoza), quienes ahondaron sobre los desafíos que traerá la postpandemia y sus ideas para afrontarlos desde sus gobernaciones: Argentina crece, con nuevas inversiones (automotriz, textil, agroindustria). Salgamos de los prejuicios y veamos realidades productivas nuevas.

“Hay que trabajar entre todos para construir acuerdos, consensos y concertación para crear las bases de un desarrollo de un país”, resaltó Gutiérrez. En la misma línea, Perotti señaló que la clave para enfrentar el presente y el futuro del país es “establecer una base muy fuerte de inversión en ciencia y tecnología con inclusión educativa y digital”.

“Las políticas a largo plazo no pueden venir solamente del estado, tienen que venir del sector privado, de las organizaciones civiles y sociales, del sector académico. Tenemos que tener una visión en común”, indicó Suarez.

Sostenibilidad

Alejandra Ferraro, Directora de IDEA y Directora de RRHH para América Latina de Accenture; y Gildo Onorato, Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) conversaron acerca del aporte de las economías populares en la generación de empleos y la importancia de su integración a la economía formal. “Necesitamos estabilizar nuestro país. Hace 20 años que venimos de crisis en crisis. Es fundamental porque a los sectores populares todas las crisis nos han hecho cada vez más pobres”, dijo Onorato.

Luego, Gabriela Bardin, Gerente General de P&G Argentina; Ariel Dorfman, Presidente de la Fundación Encontrarse en la Diversidad; Florencia Fisch, Directora Ejecutiva Fundación Encontrarse en la Diversidad y Federico Procaccini, CEO de Openbank

Durante esta jornada, de la mano de Mariana Mangisch, Presidenta de IDEA Joven y Professional Relations & Operations LatAm Lead en Johnson & Johnson, se presentó el estudio social y empresarial: “AccionAR: la juventud como motor del desarrollo”. “Desde IDEA Joven buscamos interpelar a las futuras generaciones de líderes a través de una propuesta de valor que no solo proponga el desarrollo personal sino también profesional”, comentó Mangisch y agregó: “Cualquier modelo de desarrollo tiene que tener en el medio la generación de trabajo. La inclusión y la integración de todos sus habitantes. En ese sentido el empresariado es clave”.

Aportando una visión de negocios, Paul Polman, influencer y Business Leader, Campaigner y, Co-Autor de “Net Positive: how courageous companies thrive by giving more than they take”, conversó con Florencia Davel sobre la importancia de ver la sostenibilidad como una oportunidad y no como un freno a la hora de generar nuevos negocios.

Jean Pascal Tricore, Chairman and CEO de Schneider Electric, en “Sostenibilidad: la eficiencia, un factor clave en la transición energética” aseguró que “el 50% de las emisiones de todo el mundo pueden resolverse con tecnologías que ya existen” y que “necesitamos asegurarnos la capacitación de la población joven para hacer frente a la disrupciones con respecto a la descarbonización y la eficiencia en nuestras plantas”.

El panel “El cambio climático en el centro”, moderado por la periodista y activista por el cambio climático, Taís Gadea Lara, contó con la presencia de referentes de distintos sectores. Javier Goñi, Director de IDEA y Gerente General de Ledesma; Eduardo Bastitta, Co-fundador y CEO de Plaza Logística; João Paulo Ferreira, CEO LATAM Natura; Mercedes Pombo, Referente de Jóvenes por el clima; Alejandro “Pitu” Salvatierra, miembro de la Cooperativa Reciclar Sur y el Instituto Villero de Formación; y Carolina Vera, Profesora e Investigadora UBA/CONICET, Coordinadora Programa para la Transición Sostenible del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, conversaron y dieron a conocer su mirada sobre la importancia de esta lucha que en los últimos años cobró gran relevancia dentro de los jóvenes de nuestro país y que ha logrado grandes avances.

“Las finanzas sostenibles están logrando meter todas las voluntades aisladas como un gigante tornado en el corazón de las finanzas”, expresó Bastitta.

Por su parte, Vera señaló que: “Los países que más responsabilidad histórica y presente tienen con respecto al cambio climático deben colaborar con la transición y la adaptación de países en vía de desarrollo”.

Ecosistemas dinámicos

Con la moderación de Cecilia Giordano, Directora de IDEA y Presidente y CEO en Mercer Argentina, el panel “Ecosistemas Dinámicos” contó con la presencia de Mariano Bosch, Cofundador y CEO de Adecoagro; Martín Berardi, Presidente y Director General de Ternium Argentina; Mariana Camino, Socia y CEO de ABECEB; y Patricia Pomies, Chief Operating Officer of Globant.

“Para crear empleo hay que impulsar la productividad. Y aumentar la proporción de personas en condiciones de trabajar en el mercado laboral; la mujer tiene mucho margen para insertarse, y también los jóvenes”, sostuvo Camino.

Como todos los años, el Coloquio IDEA se comprometió a compensar su huella de carbono. Paula Altavilla, Vicepresidenta 2° de IDEA y Presidenta del 57° Coloquio hizo entrega de los bonos junto con Gustavo Castagnino, Director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Genneia.

Mañana, durante la tercera y última jornada del 57° Coloquio IDEA, se abordará el eje de Innovación, que abarca las temáticas de generación de empleo sostenible y articulación público-privada. Contará con la participación de Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina. También se llevará a cabo un panel con los principales candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires: Diego Santilli (Juntos), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Vamos con Vos) y Cinthya Hotton (Valores para mi país).

Acerca de IDEA

IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, es voz activa de un empresariado comprometido por el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina. Es una organización enfocada en el hacer, generando espacios de debate y pensamiento multisectorial que aporte valor, ideas y acuerdos sobre los grandes temas que involucran el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, IDEA representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños, desde multinacionales hasta PyMes. En su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

IDEA desarrolla encuentros de intercambio y capacitación, ofrece distintas propuestas de servicios y espacios de actividad como las Redes de Profesionales, la Escuela de Negocios, IDEA PYME, IDEA Joven, IDEA Diversidad y espacios de incidencia como el Coloquio, punto de encuentro que desde hace 57 años reúne a los dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, público y privado; para el tratamiento estratégico de las grandes cuestiones nacionales que preocupan e interesan al empresariado.