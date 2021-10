BRINDARON UN SENTIDO HOMENAJE A LOS ANTIGUOS POBLADORES DE TOLHUIN

El Intendente Daniel Harrington junto a Concejales e integrantes del equipo del Municipio brindaron una tarde de reconocimiento y sorpresas para las familias que forman parte de la historia de Tolhuin. El almuerzo contó con la presentación del grupo Los Cabañas.

“Estoy muy contento y muy orgulloso de poder compartir con ustedes. Me emociona realmente verlos, poderlos saludar, que hayan aceptado esta invitación y que se hayan acercado a disfrutar de este momento que hemos preparado con mucho cariño”, expresó el Intendente.

Harrington hizo una mención especial a aquellas personas antiguas pobladoras que ya no están: “No quiero dejar pasar este día de festejo sin recordar a aquellos antiguos pobladores que hoy ya no están con nosotros. Pero no quiero que nos pongamos nostálgicos, sino que los recordemos con alegría porque así como hicieron ustedes, ellos vinieron a este lugar con mucha esperanza a construir un sueño, trabajar un anhelo”.

“Cada uno desde su lugar construyó este lugar, ahora estamos cumpliendo 49 años y vamos camino a los 50. La verdad que siento el enorme orgullo y compromiso de que voy a ser intendente en los 50 años pero tengo también la gran responsabilidad de poder representar cada uno de los sueños de ustedes”, continuó.

Además, el mandatario local agregó: “Nosotros tenemos que tomar esa fuerza y energía para realmente de una buena vez por todas construir el lugar que nos merecemos. Y yo en esta iniciativa vengo a buscar esa fuerza acá, en ustedes.

Porque con cada uno que fuimos recibiendo hay una anécdota, hay una partecita que influyó en mi vida. Y en cada paso que damos en la gestión tratamos de representar eso también,

Ponerle mucha fuerza, mucha energía y mucho corazón en lo que hacemos porque ustedes así lo hicieron”, señaló Harrington.

Para finalizar, el Intendente agregó: “Hoy tengo la suerte de poder contar con un equipo de trabajo profesional y sensible que se ocupa del día a día de la gestión y también de estos detalles, pero no nace por el simple hecho de quedar bien, nos nace de corazón porque creemos en este lugar, en esta tierra y en nuestros sueños como lo creyeron ustedes”.