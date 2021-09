21 años de www.lalicuadoratdf.com.ar.

En todo este tiempo he estado acompañado por lectores y auspiciantes que a lo largo de este tiempo siempre estuvieron ahí, al pie del cañón cada día, en los malos y en los buenos momentos, a todo ellos gracias, a los privados y a los públicos porque en todo este tiempo no recibimos jamás una carta documento, porque tratamos por todos los medios de informar sobre lo importante, noticias que con el tiempo han confirmado que elegimos el camino correcto.

Siendo plurales, manteniendo la mayor objetividad posible, porque no extorsionamos, porque no enriquecimos, porque no aprendimos a hacer negocios con las necesidades de la gente, porque no publicamos lo que a la gente le gusta, sino lo que importa, lo que los informa y les da una visión de lo que viene. Porque no somos los mejores, pero tampoco los peores, creemos ser diferentes, porque este tipo de periodismo es el que nos llevó a estar entre el primer millón de portales de información más leídos en el mundo según el ranking de Alexa la consultora internacional que se encarga de esa tarea.

Creemos haber cumplido hasta aquí con las expectativas, de todos los que día a día nos eligen y por eso todos los días actualizamos la información al menos 4 veces.

Estamos muy agradecidos por ese acompañamiento y seguiremos en esta línea, capacitándonos, aprendiendo, escuchando, poniendo la firma en cada editorial, diciendo las cosas como son, mostrando la realidad.

Por todo esto a todos muchas gracias, a mis hijos, a mi esposa, y a todos los que están ahí del otro lado.

Muchísimas gracias

Armando Cabral