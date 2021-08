¿Si pudieras te animaras a responder el teléfono que dirías?

Rio Grande 10/08/2021.- Esta pregunta es la que nos hacemos muchos cuando llamamos por teléfono y no contestan, cuando solo agreden por redes o cuando se trata de defender lo indefendible. Ni hablar de los giros de 180° en el discurso, la postura y la actitud de muchos que no pudieron escapar del “son más de lo mismo”

Seguramente muchas veces se preguntaron, ¿Por qué aquel que antes hablaba con nosotros casi todos los días de repente no nos atendió más? Y seguramente se les ocurren varias respuestas, como, por ejemplo, no tendrá nada que decir, no puede responder las preguntas que tenemos que hacerles, no saben porque están ahí, si dicen lo que piensan no los vota nadie, como dijo Carlos Menem hace varios años, terror a responder la verdad, la realidad los pasó por arriba, ya no pueden ocultar nada de lo que pasa a su alrededor, tendrán miedo a que les pidamos un favor, miedo a que les preguntemos cuánto cobran, o que preguntemos pavadas, o es que vivimos en mundos diferentes.

La realidad es una sola y la vemos todos, todos los días cuando se está en un lugar de decisión, ¿qué pasa con aquellos que no pueden explicar lo que pasa?, alguien dijo alguna vez, “cuando no hay nada que decir es mejor no decir nada, pero aquí y ahora, lo que pasa es que no se puede decir nada”.

Solo se puede declamar aquello que es tan lejano como intangible, la soberanía de Malvinas que nadie discute, pero tampoco es que las masas populares están en la calle reclamando por ellas, son nuestras, no se discute y fin del asunto, el cruce por aguas argentinas, una utopía de la que venimos escuchando hablar desde 1983, y que ningún gobierno nacional ni provincial siguió de cerca, o le dio continuidad, se llevaron 20 presupuestos y seguimos teniendo que pedir permiso en Chile para ir a nuestro pais, es vergonzoso, del 83 a hoy pasaron, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner dos periodos, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y la mitad de la gestión de Alberto Fernández y hace un mes se terminó de pavimentar 11 kilómetros de ruta entre las fronteras de Chile y Argentina, pero del lado argentino porque los chilenos en el mismo periodo asfaltaron 357 kilómetros con hormigón, nosotros con asfalto cuya duración es un misterio.

Entonces hay que hablar del plan y plan no hay, no lo hubo, ni lo habrá por una sencilla razón, en este pais no se planifica nada, se corre detrás de las consecuencias, se muere una persona en un accidente de tránsito y en la esquina ponen un semáforo, se dispara el dólar, le ponen un cepo y si quieres ahorrar en esa moneda, pagas 65% de impuestos, además de pasar a ser un vende patria, oligarca, gorila y todos los adjetivos descalificativos que se les ocurran. “20 mil empresas cerraron, pero de eso no se habla, 100 mil puestos de trabajo se perdieron solo en 2020 pero de eso no se habla, 30 mil asistidos en la provincia, con tubos de gas, bolsones alimentarios, leña y agua en camión, pero eso no es noticia, al contrario, se vende como “el estado presente” cuando en realidad es una vergüenza, como la ayuda económica miles de familias, que en muchos casos nunca llegó.

Cuando preguntamos y cuando se reactiva la producción, cual es el plan, como reactivamos la industria, cuál será la matriz productiva, como reconvertimos la economía para lograr la independencia económica, cuando vamos a hacer otra cosa que no sea pagar sueldos con fondos propios. Cuando vamos a dejar de ser meros administradores de los fondos que discrecionalmente envía la nacion quedándose con miles de millones que son de las provincias, de sus empresarios, productores agropecuarios, comerciantes industriales, emprendedores, autónomos, PyMES, el sector privado, qué lugar ocupa el sector privado en esta economía medieval, cerrada, y de socios impresentables como Yin Sin Ping, Maduro o Putin, Correa, verdaderos dictadores, cuyos países tienen situaciones económicas destrozas como Venezuela, o Cuba con niveles de pobreza del mismo nivel que Argentina, o el reino del hombre del pajarito que habla, Nicolás Maduro, monedas devaluadas, atraso, violación de los derechos humanos, éxodo de millones de personas que casualmente huyen hacia Estados Unidos, pero de esto tampoco se habla, entonces si la crítica es muy dura, porque no responden el teléfono y nos cuentan los beneficios de pagar 160 impuestos mensuales, mientras en los países de la region hay 3, o porque la pobreza en los países de la region no llega al 4 % y acá es del 46 %, que los especialistas en relaciones internacionales expliquen el éxodo de empresas a Uruguay, o porque las inversiones de empresas como Google se hacen en Chile o Uruguay que ahora vende más carne al mundo que nosotros porque aquí se decidió ponerle una prohibición a las exportaciones.

Porque no nos dicen que la mayor recaudación del estado nacional viene de la agroindustria, cuando sale un perejil a hablar de expropiaciones de campos o los más idiotas a destruir silo bolsas haciendo perder miles de millones a gente que realmente trabaja.

En un pais donde no se reconoce le sacrificio, el esfuerzo y la capacidad ¿Qué puede salir mal?, todo sale mal.

Ya ni siquiera consiguen trabajadores con el secundario terminado y los mediocres salen a querer justificar el desastre educativo de este pais, diciendo que “la gente que se presentó no era la zona donde estaba radicada la empresa”, eso y decirnos idiotas es lo mismo, no son los 200 trabajadores, es el pais sumergido en la ignorancia, la mediocridad y el desinterés por crecer, cambiar, ser honestos, transparentes y por sobre todo humildes.

Por eso mucho no pueden responder el teléfono, es muy difícil mentir o inventar una realidad que no existe, complicadísimo pintar rosa sobre negro, muy difícil de tapar y por muy poco que les guste, la realidad es que el 50 % de este pais es pobre y no están haciendo nada para que eso cambie, es imposible salir adelante cuando se reniega del capitalismo y se le termina pidiendo ayuda, es muy difícil hacer negocios con países fundidos o corruptos y que el mundo lo acepte, es surrealista decir sigo siendo revolucionario y espantar a cualquier posible inversor porque el capital no tiene bandera y si hay algo que no lo atrae es la imprevisibilidad jurídica, la persecución y el descontrol. El gobierno por decreto de necesidad y Urgencia, los famosos DNU, que son record en esta gestión, como el de ayer declarando Internet como servicio público, o el aumento del presupuesto en 750.000 millones de pesos, todo sin pasar por el congreso que está pintado y convertido en una escribanía del poder ejecutivo.

Levantan el dedito acusador y el mundo nos tiene bajo la lupa, somos el quinto pais más corrupto en un grupo de 95 países, creer que el mundo no sabe que estamos haciendo y hacia dónde vamos es de un primitivismo que asusta. La liviandad, superficialidad, falta de argumentos y credibilidad es apabullante, todo lo que nos responden es de dudosa credibilidad, cualquiera con un mínimo de información o con solo salir a la calle sabe que lo que nos responden no es cierto, en ese paquete entran, las autonomías municipales y provinciales, la distribución de la coparticipación que depende del grado de genuflexión de quien la solicita, cuando en realidad nadie debería hacerlo, la explotación de recursos naturales, la inversión en producción, la capacitación, la trasparencia de gestión, el gasto público, la caída del PBI, la dolarización de la economía, el control de precios, el gasto del estado, el endeudamiento, las retenciones, el cierre de importaciones, la prohibición de exportaciones, el control de los medios, el poder total manejado desde la distribución de fondos a las provincias y los municipios, la discrecionalidad, el cambio de discurso permanente, la generación de documentos que no son reconocidos en ningún otro pais, la imposición de un idioma supuestamente inclusivo que solo aplica una facción política, la ausencia del estado en temas como salud, educación y ni que hablar de seguridad, justicia adicta, liberación de presos, conectividad, salud mental, indigencia infantil, chicos que no comen, desocupación, analfabetismo, obligatoriedad de la educación secundaria, un millón de alumnos dejo las escuelas en los últimos dos años.

Quizá esta sea la razón por la que muchos no pueden responder el teléfono, y no hay distingos, la oposición por omisión, y el oficialismo por negación, nadie está haciendo nada y he aquí el resultado, la realidad, la cruda y cruel realidad que una vez más soporta el pueblo, mientras muchos de los que no responden el teléfono, por miedo a chocarse con la realidad, duermen cómodos, calentitos y alejados del mundo que ellos mismos generaron.

Así como muchos dieron un giro de 180° en su discurso, este pais, y su pueblo deben hacer lo mismo para terminar con los oscurantismos, de un lado y del otro, es evidente que solo hay un interés detrás de la pobreza y la marginalidad a la que han llevado a esta nacion, su bienestar personal, ya lo lograron, son todos ricos, respondan el teléfono, háganse cargo, digan lo que pasa y dejen de tomarnos por imbéciles, porque todo tiene un límite y la paciencia también, expliquen a donde nos lleva este barco sin timón, porque si vamos a estrellarnos queremos que al menos nos avisen.

Armando Cabral