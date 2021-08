PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Entre las medidas que se tomaron mediante esta delegación legislativa cuestionable, podemos recordar la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles; el cierre de todos los negocios que no fueran esenciales; el impedimento de ingreso de compatriotas que estaban en otros países, mediante un cierre de fronteras total; se impidió el tránsito de los ciudadanos entre provincias (aún cuando la Constitución Nacional expresamente establece que no pueden existir fronteras entre provincias); impidió la circulación en las calles, la habilitación de las plazas y espacios públicos; el cierre de todos los comercios, con la mínima excepción de los que sirven de abastecimiento alimenticio. (DNU N° 260/2020, DNU N°167/21, DNU N° 287/21, DNU N°334/21, DNU N° 381/21, DNU N° 411/21, DNU N°455/21).

Ante el cuestionamiento de este procedimiento, el Presidente Fernández minimizó los casos diciendo que “no es delito saltarse la fila” [4] Esta noticia provocó el pedido de renuncia al Ministro de Salud Ginés González García [5] . En su lugar asumió Carla Vizzotti, también cuestionada, puesto que estaba a cargo de la campaña de vacunación y sus padres fueron vacunados fuera del sistema.Cabe recordar que en esos momentos no había fluidez de vacunas, llegaban a cuentagotas y el personal de salud y de seguridad no contaban con la vacunación requerida para sus funciones. Tampoco estaba cubierta la vacunación de la población de riesgo, ni las personas más propensas a ser afectadas por la enfermedad COVID-19.

Esto generó un atraso muy grande desde el momento que estuvieron disponibles las vacunas en todo el mundo y el momento en que Argentina tuvo capacidad de vacunar a todas las personas menores de 18 años en situación de riesgo.

Además, a principios de 2021 se insinúo que se podía avanzar con la vacunación de una sola dosis (especialmente el caso de la vacunación con Sputnik V), llamada por la misma Ministra de Salud Carla Vizzotti como “vacunación light”. Ante los avances de la cepa “delta” del COVID-19 en todo el mundo se supo que este esquema incompleto era ineficaz.

Todas estas decisiones, idas y vueltas en relación a la estrategia vacunatoria de la Ministra Vizzotti fueron acompañadas y defendidas por el Presidente Fernández, mostrando que realmente tienen una incompetente acción frente a la prevención de la pandemia y generando más incertidumbre en la población de nuestro país.

La ciudadanía pudo tener acceso a fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez, de asados con el sindicalista Hugo Moyano y su familia, ingresos de personalidades de la música y familiares de funcionarios (se intuye que para algún concierto privado), son algunas de las reuniones que se realizaron fuera de todo control y rompiendo las mismas reglas que el presidente decretaba para el resto de los ciudadanos.Hasta el momento, habiendo tomado conocimiento de esta transgresión a las normas dictadas por el mismo Presidente Fernández, ningún funcionario de la Nación o de la provincia de Buenos Aires tomó cartas en el asunto, realizó una denuncia o generó una instancia de sanción.De esta forma, podemos ver que no se tiene la misma vara en el momento de medir las acciones de un ciudadano común y corriente y las acciones del Presidente de la Nación. Cuando debería ser totalmente al revés, ser el Presidente la primera persona que cumpla con las reglas.Con este comportamiento del Presidente y su entorno, deja como claro mensaje a la población que hay privilegios, que el artículo 16 de la Constitución Nacional no rige para el primer mandatario.Recordemos que dicho artículo establece el principio de igualdad entre las personas. ¿Cómo se justifica que el Presidente no cumpla las reglas de restricción en el ámbito social que él mismo impone a los ciudadanos del país que gobierna? ¿Cómo se entiende que no cumpla con los mínimos resguardos que pregonaba en conferencias? ¿Por qué el Presidente, mientras amenazaba a la sociedad con causas penales si no se respetaban los DNU, no seguía esas mismas normas puertas adentro de la Quinta Presidencial de Olivos? ¿Las reuniones que se conocieron a través de las fotos, son las únicas reuniones sociales que organizó el Presidente o existen otras que no se dieron a conocer?

La Constitución Nacional en su artículo 59, prevé que el presidente de la Nación, ante mal desempeño de sus funciones, puede ser juzgado en juicio político por el Congreso de la Nación, y ante lo mencionado en el presente escrito se ha demostrado que posee parcialidad y arbitrariedad a la hora de toma de decisiones y grandes muestras de incumplimiento en sus deberes de forma manifiesta y reiterada.

Su inmoralidad comprobada por los hechos citados, ocasionan descrédito y desprestigio al cargo que desempeña y a las instituciones republicanas.

Los ciudadanos han soportado por más de un año el cierre extremo de fronteras, obstáculos para poder trabajar, transitar, educarse, enseñar, profesar libremente una religión, todos derechos amparados por el artículo 14 bis de la Constitución. Todos ellos fueron suspendidos.

El artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos menciona que el derecho a la circulación sólo puede ser restringido en virtud de una ley y en la medida indispensable en una sociedad democrática. La ley que hubiese habilitado las restricciones, como es de público conocimiento, no fue sancionada. Es decir, un derecho protegido internacionalmente fue deliberadamente violado por el presidente de la Nación, teniendo en cuenta que ambas Cámaras de Congreso estuvieron en pleno funcionamiento tanto durante los periodos 2020 como 2021.

Nuestra Constitución no es solamente un instrumento en cuyas disposiciones se encuentran los derechos de los ciudadanos, sino que es un sistema que pone límites a los gobernantes, para que ellos no puedan tomar decisiones que alteren el orden constitucional ni su supremacía.

La ley de Ética en el ejercicio de la función pública, N° 25.188, en su segundo artículo menciona una serie de deberes y pautas que deben seguir los funcionarios, a saber: hacer cumplir y cumplir estrictamente la Constitución Nacional y las normas que defiendan el sistema repúblicano y democrático de gobierno; respetar los principios y pautas de la ética pública tomada como una construcción colectiva en busca de una convivencia pacífica; mostrar la mayor transparencia de las decisiones adoptadas; observar procedimientos para que las contrataciones respeten la igualdad y la razonabilidad de las mismas; como velar constantemente por el bienestar general, privilegiando el interés público sobre el particular, y esto también se traduce en que las reglas son para toda la sociedad y no para cumplirse parcialmente según la cercanía o no de quien firma los decretos.

Por lo tanto, solicitamos que se inicie el proceso de juicio político al Señor Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, en tanto se ven afectadas las instituciones, la credibilidad del primer mandatario, la conciencia pública y los intereses públicos de la República Argentina.