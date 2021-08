Exclusivo Usurpaciones : El problema que ni la municipalidad, ni el gobierno, ni los concejales quisieron solucionar desde 2007 hasta hoy.

Rio Grande 23/08/2021.- El grupo inversor propietario del macizo 151 de margen Sur, ofreció hace 14 años al Municipio de Rio Grande, 55 hectáreas, el equivalente a unos 1300 terrenos para solucionar el problema de las usurpaciones, pero ni el ejecutivo, ni los concejales, ni el gobierno de la provincia tomó la propuesta. Los inversores propusieron que fuera el Tribunal Nacional de Tasación quien pusiera los precios, pero tampoco se acepto. Conclusión el problema se amplio porque no quisieron solucionarlo. (la fotografía muestra el predio al momento de enviar la nota, no había usurpaciones).

Rio Grande- Luego de una extensa reunion llevada a cabo entre este medio y el grupo inversor propietario del macizo 151 ubicado en la margen sur del Rio Grande que hoy se encuentra casi totalmente usurpado, llegamos a la conclusión que lejos de querer solucionar este tema los funcionarios de la municipalidad encabezados por el Intendente Jorge Martin, los ediles y hasta el gobierno de la provincia, no quisieron darle una solución en el marco de las normativas vigentes.

En este sentido el grupo envió una nota al Intendente Jorge Martin, el día 27 de Noviembre de 2007, hace 14 años, donde se lee textualmente:

SR: intendente de Rio Grande.

Ing. Jorge Martin.

“Nos dirigimos a Ud. con motivo de la crisis habitacional que hoy atraviesa nuestra provincia y en especial nuestra ciudad.

Al respecto debemos informarle que las usurpaciones realizadas en la zona denominada Margen Sur, están invadiendo terrenos de propiedad privada correspondiente a un grupo inversor que representamos y que oportunamente fue conformado para desarrollar un importante proyecto de urbanización y comercialización con su correspondiente infraestructura de servicios.

La falta de seguridad y plena garantía del derecho constitucional de propiedad, motivó la paralización del proyecto y hasta tanto se regularice la situación planteada”.

“En atención a lo expuesto y tratando de colaborar con la ciudad en una solución de fondo, el grupo inversor que representamos esta dispuesto a resignar una fracción de los terrenos afectados al proyecto correspondiente al sector actualmente ocupado en forma ilegitima y que según NOMENCLATURA CATASTRAL se determina como: Departamento Rio Grande sección K, macizo 151 parcela 1, con superficie total de 554.702 m2.

(es decir unas 55 hectáreas lo que equivale a mas de 1300 lotes).

Los propietarios de la parcela podrían considerar su venta al Estado, para ser destinada a regularizar la difícil situación descripta.

A tal efecto y con el objeto de establecer un procedimiento legitimo y transparente para fijar el precio de una eventual transferencia de la titularidad de dominio de la fracción mencionada, es que proponemos a Ud. se designe al Tribunal de tasación de la Nación para la determinación objetiva de su valor, el cual estamos dispuestos a aceptar e incluso a considerar el precio de y su posible financiación”.

“Asimismo y atento ha que la necesidad habitacional resulta también generadora de situaciones no deseadas incluyendo la acción de personas que con fines meramente especulativos y en forma intencionada impulsan ocupaciones de terceros y se benefician con dichas necesidades, es que consideramos fundamental que el Estado garantice plenamente el derecho de propiedad de todas las tierras circundantes, disponiendo las medidas de seguridad necesarias para evitar que en ellas se produzcan nuevas ocupaciones ilegales.

El presente recaudo será condición esencial para la concreción de la propuesta de venta aquí efectuada”.

La nota fue enviada hace un año el 27 de Noviembre de 2007 con numero 7583 a las 14:40 hs y mas allá de reuniones con algunos concejales, funcionarios municipales y del gobierno provincial de entonces, no se hizo absolutamente nada, por el contrario se instó a las usurpaciones en flagrante violación a la propiedad privada.

El grupo sostuvo que ningún empresarios habría ofrecido ceder terrenos para entregarlos a un precio quizá mas bajo del adquirido por un total de 55 hectáreas y aun así no se hizo absolutamente nada, Esto trajo un perjuicio no solo para el grupo empresario, sino que provoco perdida de puestos de trabajo, desarrollo y crecimiento de la ciudad a causa de actitudes de neto corte demagogico, mientras se habla, se opina y nada se hace para solucionar esta crisis.

El grupo responsabiliza de esta problemática al municipio, a los concejales y el gobierno de la provincia, porque no tomaron ninguna medida y permitieron la toma ilegal de tierras que tenían propietarios, todo según la documentación aportada por el grupo inversor, incluidas las fotografías.

En tal sentido no dejaron pasar por alto que en esta ciudad en los últimos 8 años no se realizo una sola urbanización, salvo Chacra XI donde se vendieron terrenos a 2×1.

La realidad muestra que durante toda la gestión del ex intendente Jorge Martin no se realizó ninguna urbanización y ese periodo solo se brindaron 1300 soluciones habitacionales, unas 130 por año, cuando la demanda anual supera las 12 mil viviendas, como solemos decir habitualmente, “la culpa no es del chanco, sino de quien le da de comer”.

