Criticó a los candidatos del FDT que piensan en plantear una presión impositiva más fuerte Gliubich afirmó que “Argentina tiene un régimen de impuestos exagerado que genera un desestimulo a la inversión”

Río Grande.- El precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio a través de la lista Adelante Tierra del Fuego Fernando Gliubich realizó una fuerte crítica al gobierno nacional por la falta de creación de empleos en el país, pero particularmente sobre Tierra del Fuego, que según el Indec nuestra provincia tiene una desocupación del 12,3%.

En este sentido Gliubich afirmó que “cuando hablo con los vecinos, con las familias de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia, observamos que hay una angustia muy grande por el desempleo existente en nuestra provincia, y la falta de actividad económica en la provincia, donde las fuentes laborales son cada vez menos para todo el mundo, no solamente para los jóvenes”, aseguró el precandidato a diputado por la Lista 502C.

En este sentido afirmó que “Argentina hace mucho años ha perdido la capacidad de generar trabajo, y nosotros creemos que debemos generar proyectos para poder disminuir la presión impositiva reinante hoy en nuestro país que hace que no se generen nuevos empleos, y más aún cuando además de los más 160 impuestos que hoy tiene nuestro país tanto a nivel nacional, provincial y municipal, en plena pandemia el gobierno nacional creo 20 impuestos más, con lo cual es imposible que ante tanta presión impositiva se pueda volver a generar un círculo virtuoso del trabajo”.

Gliubich sostuvo que la fuerte presión impositiva “expulsó a miles de trabajadores y empresas a la informalidad, lo que generó un cuadro de competencia desleal con las pymes que se mantienen con mucho esfuerzo dentro del circuito de la legalidad”.

“Se trata de un círculo vicioso, que fue causante de que el Estado no recaude en forma genuina y no pueda financiar con recursos proveniente de la producción las obligaciones que tiene que afrontar”, alertó.

Por tal motivo cuando uno “escucha que candidatos a diputado del Frente de Todos hablan de aumentar o crear nuevos impuestos es no tener la menor idea de lo que pasa en la Argentina, hoy la presión fiscal en nuestro país es insostenible y lo que deberían hacer es cuidar al que genera empleo, no seguir cargándolo”, sentenció Gliubich.

Asimismo consideró que “el que produce y da trabajo es un héroe, no un enemigo como muchos quieren hacer creer”, dijo, al tiempo que aseveró que “hoy el gobierno nacional

tiene que darse cuenta de que en el último tiempo se han perdido 100.000 puestos de trabajo en el sector privado y se incrementaron en 700.000 los del sector público, así no hay camino posible”.

Por último Gliubich indicó que “hay que discutir una nueva ley de inclusión laboral, que sea moderna y formalice a los sectores que están en la informalidad, ver cómo transformamos los planes en ayuda a las pymes para que tomen puestos de trabajo porque la y la Argentina sólo va a salir de esta situación si crece, si genera empleo y riqueza, y para eso es necesario centrarnos en las propuestas concretas para mejorar la calidad de vida a la gente”, finalizó.