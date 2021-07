Matías Kulfas: la prohibición de cría de salmones en Tierra del Fuego “es una decisión equivocada”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expresó hoy su desacuerdo con la ley aprobada por unanimidad en la legislatura fueguina el miércoles pasado, de prohibir las salmoneras (cría de la especiea) en el Canal de Beagle, impulsada por legisladores del Movimiento Popular Fueguino pero que también tuvo el apoyo del kirchnerismo local.

“Es una decisión equivocada. Estoy de acuerdo con una producción que tenga un especial cuidado y resguardo ambiental”, dijo Kulfas en declaraciones a Radio con Vos. “Se acabó hace mucho la era de pensar que hay que producir y producir, y que el ambiente pague las consecuencias, sin ninguna política al respecto, pero entre ese vale todo y el prohibicionismo hay una amplia gama a evaluar. No me parece bueno prohibir una actividad. Hay que regularla, tener muchísimos controles ambientales. Hay que zonificar, diferenciar las tecnologías para ver cuáles son las correctas y cuáles no. Y aprender”, dijo el ministro. E insistió: “más que prohibir hay que controlar, ser cuidadosos y por eso creo que la prohibición lisa y llana es un error”.

Kulfas, que esta semana fue criticado por Hugo Moyano por manifestarse en contra del bloqueo de plantas productivos que hace el sindicado de camioneros, ratificó así los argumentos de un miembro de su equipo, el sociólogo Daniel Schteingart, del Centro de Estudios Productivos XXI, quien el día después de la sanción de la ley fueguina emitió un largo hilo en la red social twitter explicando por qué, a su juicio, la ley va contra los intereses argentinos.

Schteingart, que desde el CEP XXI es un abastecedor de ideas, cifras y argumentos de Kulfas, había destacado que en los últimos 12 meses argentino importó salmón por USD 45 millones, proveniente mayormente de Chile, país que ya exporta más de USD 5.000 millones de salmón, en buena parte criado en salmoneras, cifra que más que duplica la Argentina exportó de carne bovina del último año.

“Junto con las bananas, el café, el cacao, la carne porcina, la palta y las almendras, el salmón está dentro de los alimentos que más importamos. Argentina es un exportador neto de alimentos, pero en estos rubros somos deficitarios”, explicó Schteingart, quien reconoció la existencia de problemas ambientales (marea roja, eutrofización, escape de salmones de las jaulas hasta hacerse especie invasora) en Chile, ligados a la industria salmonera, pero señaló a su vez que la Argentina “tiene un enorme potencial” en materia de acuicultura (esto es, cría en vez de captura de peces) en varias provincias. Y destacó un estudio según el cual el potencial argentino en acuicultura marina va del 12 a más del 100% del PBI argentino actual y podría significar “en un horizonte de tiempo no muy lejano” un fuerte aporte “al PBI, el empleo y la generación de divisas”.

“Me parece bien discutir cómo regularla, escalas, zonificaciones, pruebas piloto, modos de producción. No PROHIBIR de cuajo”, escribió Schteingarte, lo que hoy fue ratificado por Kulfas.

Cannabis

El ministro volvió a destacar el potencial argentino de producción de Cannabis con fines medicinales e industriales, como “una fuente importante para pensar nuevos trabajos, proyectos y emprendimientos”. Para eso, señaló, “es necesario legalizar una producción de cannabis medicinal que está probado que es positivo y aporta soluciones a personas que tienen padecimientos. Hay que fabricarlo en Argentina, con las mejores condiciones de calidad y trazabilidad”.

El miércoles pasado Kulfas defendió ante el Senado el proyecto de ley elaborado por su cartera para desarrollar la industria del Cannabis y dijo que el país tiene condiciones para ser un “líder global” en la materia. En sus declaraciones de hoy, precisó que “en un escenario conservador podemos empezar exportando USD 50 millones por año” y fundar “un nuevo sector económico”.

El proyecto oficial, dijo Kulfas, se centra en la producción y los usos medicinales e industriales, lo cual permitiría generar unos 10.000 puestos de trabajo en 2 a 3 años. Los líderes mundiales, dijo, son Canadá, Israel y EEUU. Y en América del Sur, Colombia y Uruguay. La Argentina, enfatizó, “tiene todas las potencialidades para ser un líder a nivel regional y ubicarse bien en el comercio internacional: un sector agropecuario desarrollado y una red tecnológica que nos permite pensar en productos diferenciados”.

El ministro dijo que espera lograr el consenso de la oposición para la ley. “Hay 50 países que ya han hecho algún tipo de legalización del cannabis con fines medicinales e industriales. Es una nueva iniciativa que se suma a muchas más”.

Litio

Kulfas también elogió el potencial del litio, por su uso en baterías para vehículos eléctricos. El cambio climático, dijo, se combate “reemplazando de manera gradual el uso del combustible fósil por energía renovable y utilizando vehículos eléctricos, si logramos tener vehículos que utilicen baterías no contaminantes, ahí tenemos un ciclo completo de una economía verde y una verdadera revolución productiva”.

Al respecto, dijo que la Argentina puede no solo extraer litio, sino también industrializarlo y convertirse en “una fábrica sudamericana de baterías de litio y de vehículos eléctricos”. Además, destacó la creación de YPF Litio “para poder tener una cadena productiva mucho más integrada y que incorpore inversiones internacionales”.

Crédito

Por último, Kulfas dijo que en los últimos meses el Gobierno financió líneas de apoyo técnico por más de $ 80.000 millones y que “hoy hay líneas de créditos al 22% o 24%, tasas muy razonables para poder financiar inversiones y además contrastan con lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno”. Al respecto, dijo que en diciembre de 2019, cuando asumió el Gobierno, la tasa de interés de referencia del BCRA estaba en 70% y las pymes debían financiarse a tasas del 80, 90 o 100% anual, “lo cual tornaba inviable, imposible que una pyme tuviera un proyecto rentable”.

Según el funcionario, eso cambió “drásticamente: lo que vemos es un crecimiento muy fuerte de la inversión productiva en muchos sectores de la Argentina”. También señaló que en las provincias del Norte las empresas que toman nuevos empleados tienen una reducción del 70% de sus aportes y contribuciones “y si es una persona mujer o trans el premio es mayor todavía”. Esos beneficios, dijo, “también se están dando en Mendoza, San Juan, Entre Ríos y en La Pampa”.

Fuente: Infobae