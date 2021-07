Las campanas no son para residuos comunes, sino para los reciclables” LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SOLICITA UN USO MÁS RESPONSABLE DE LOS PUNTOS VERDES

Pérez Toscani indicó que en línea con el programa de Gestión Integral de Residuos que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia, durante el fin de semana “estuvimos realizando un relevamiento para verificar el estado de los puntos verdes, donde los vecinos y vecinas pueden llevar sus residuos reciclables ”.

El funcionario pidió “mejorar el manejo de los residuos” y que “por favor las campañas sean utilizadas en forma responsable”. Recordó que “las botellas en envases para mascotas deben ser depositadas lavadas, sin etiquetas y aplastadas; y los vidrios hay que llevarlos solos, sin cajas ”. Pérez Toscani recordó que “en las campanas amarillas deben depositarse las latas de aluminio, que luego son recolectadas para la Fundación Garrahan”. Solicitó, además, “que los puntos verdes no sean para depositar residuos comunes, sino residuos reciclables”.

