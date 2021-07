Hoy vence el plazo para presentar a los candidatos que integrarán las listas para las PASO

Hasta el último minuto de este sábado, los partidos políticos tendrán la posibilidad de presentar a sus pre candidatos para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hoy vence el plazo para hacerlo.

Por esa razón, los principales referentes tanto del oficialismo como de la oposición, se encuentran negociando a contrarreloj los últimos lugares de sus respectivas listas para cada distrito del país y preparando así la estrategia de cara a los comicios.

En el caso del Frente de Todos, por ejemplo, es el propio presidente Alberto Fernández el que se reunió en la Quinta de Olivos con Juan Manuel Olmos, uno de sus asesores y armadores políticos, para estudiar las diferentes alternativas.

En paralelo, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro atendían en el Senado a los aspirantes a competir por una banca en el recinto. Lo mismo hacía en su despacho el titular de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acompañado por el jefe del interbloque oficialista y de La Cámpora, Máximo Kirchner.

En la provincia de Buenos Aires, la estrategia del Frente de Todos parce estar ya más clara: según trascendió días atrás, Victoria Tolosa Paz, actual presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, encabezará la lista para Diputados, acompañada por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

Las dudas ahora giraban en torno al resto de los nombres en el distrito que aporta la mayor cantidad de bancas -en total son 17-, donde habrá representación del albertismo, el kirchnerismo, el massismo, los movimientos sociales, y los intendentes. También el gobernador Axel Kicillof aspira a ubicar personas de su confianza en el Congreso, pero sobre todo en la Legislatura y el Senado bonaerense.

Alberto Fernández y Martín Gill, quien será candidato en Córdoba Alberto Fernández y Martín Gill, quien será candidato en Córdoba

Por su parte, Juntos por el Cambio irá dividido a estas elecciones, en las que el actual vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, encabezará una de las boletas para la Cámara de Diputados del PRO, con el apoyo de Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto. En la interna, enfrentará al radical Facundo Manes y al peronista Emilio Monzó, entre otros.

En la Ciudad de Buenos Aires, el legislador porteño Leandro Santoro aparece como el principal candidato para encabezar la apuesta del Frente de Todos, que buscará dar pelea en un distrito históricamente difícil para el PJ, y que desde el 2007 es gobernado por el macrismo.

En el mismo bastión, la diputada nacional Gisela Marziotta, del Peronismo por la Ciudad, que conduce el armador porteño Víctor Santa María, también quiere ir en esa lista, en lugar de la nómina por la Legislatura, como se creía. En las últimas horas se estaría definiendo que acompañe a Santoro en segundo lugar.

El fundador de Los Irrompibles impulsaba a su compañera de bloque, Victoria Montenegro. El nombre de otra legisladora, María Rosa Muiños, vicepresidenta del PJ, perdía fuerza: iría a la Defensoría del Pueblo.

En este distrito, Juntos por el Cambio va a competir con tres listas diferentes: una encabezada por la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; otra liderada por el ex ministro y secretario de Salud de Cambiemos, Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad), y una última que tendrá como principal figura al ex ministro de Economía Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

Facundo Manes encabezará una de las listas de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes encabezará una de las listas de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

Mientras la ex mandataria provincial es respaldada por Rodríguez Larreta y por el periodista Martín Tetaz, que la acompañaría en el segundo lugar de la boleta, la de Rubinstein tiene el “visto bueno” de los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y en la Cámara de Senadores, Luis Naidenoff.

En Santa Fe, los nombres de los referentes del oficialismo que aspiran a ocupar un lugar en las listas muestran la tensa relación de la Nación con la tercera provincia más poblada, que conduce Omar Perotti. Aunque son del mismo color político, hay roces por el armado independiente del gobernador, reticente a algunas decisiones nacionales. La disputa más reciente fue por el freno que impuso el Gobierno a las exportaciones de carne.

Perotti impulsa como cabeza de la lista para el Senado a un hombre de su confianza, Roberto Mirabella. Mientras que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que quiere competir por la gobernación en 2023, confirmó en las últimas horas a través de Twitter que busca ser candidato a Senador, acompañado por la vicegobernadora santafecina Alejandra Rodenas.

Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsa a la senadora María de los Ángeles Sacnun como primera en la lista para el Senado. Se trata de tres posibles candidatos para encabezar la lista más importante por Santa Fe, y hay riesgo de ruptura.

La ex mandataria provincial es respaldada por Rodríguez Larreta y por el periodista Martín Tetaz La ex mandataria provincial es respaldada por Rodríguez Larreta y por el periodista Martín Tetaz

En lo que respecta a Córdoba, este viernes el propio Alberto Fernández confirmó que el Frente de Todos de llevará al senador Carlos Caserio, ex schiarettista que se acercó al gobierno nacional, al tope de la lista para renovar su banca, junto a la dirigente camporista local Gabriela Estévez. También anunció que el candidato elegido para liderar la lista de Diputados por Córdoba será el secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente de Villa María de licencia, Martín Gill.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio en esta misma provincia, que estaba al rojo vivo: propuso al ex ministro de Turismo Gustavo Santos como candidato a diputado y a Luis Juez como candidato a senador.

Sin embargo, en el radicalismo no cayó bien la decisión del ex jefe de Estado, ya que Mario Negri pretendía encabezar la boleta de aspirantes al Senado y que Rodrigo de Loredo fuera quien lo hiciera para la de Diputados, seguido en la nómina por una mujer y, en tercer lugar, por el ex árbitro y miembro del PRO, Héctor “Coneja” Baldassi.

El límite para la danza de nombres será esta medianoche.