El Secretario de Hidrocarburos expresó su malestar por el nuevo incendio en Cañadón Piedra “No nos vamos a quedar de brazos cruzados por más que YPF sea nuestra empresa de bandera”

El secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre, expuso su malestar por Radio Universidad 93.5 tras el incendio en la madrugada de ayer en Cañadón Piedra, que depende de la empresa YPF.

Explicó que es “una planta que procesa la producción de pozos del norte de la isla y ya hace un mes tuvo un incendio. Aparentemente hubo un problema en la separación del líquido del gas, que hay que purgar por abajo, se abre una válvula manual y ahí hubo un incendio. Esta vez los operarios quisieron apagarlo con matafuegos y tuvieron algunas quemaduras, que no fueron graves. El gran fuego que se ve en los videos es la antorcha de quema. Esto fue a la una de la mañana y concurrimos con la primera luz del día para ver la situación. Me comuniqué con Luis Sosa para ver cómo estaban los operarios y me dijo que habían sido dados de alta porque eran quemaduras leves. Esa planta estaba parada después del incendio de hace un mes, arrancó el viernes y mientras hacían las pruebas se produjo este nuevo incendio”, dijo.

Aseguró que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mantenemos un estrecho contacto con el gremio de Petroleros Privados, porque están muy preocupados. Le van a plantear este tema a YPF y nosotros también. La provincia no se va a quedar de brazos cruzados porque tenemos vecinos lastimados por no contemplarse la seguridad de las personas. Por más que YPF sea nuestra empresa de bandera ya les hemos hecho dos multas y vamos a seguir en ese camino. Estamos hablando de casi 60 millones de pesos en la última multa y los valores han aumentado luego de un DNU del presidente actual. Hubo varios incidentes donde se demostró que hubo negligencia y se labraron las multas, que están publicadas en el Boletín Oficial”, subrayó.

Deudas y desinversión

También se le preguntó sobre las deudas con contratistas y la desinversión de YPF. “Tenemos que diferenciar las gestiones de YPF bajo la presidencia de Gutiérrez en el gobierno anterior. En el gobierno de Fabiana Ríos se hizo la prórroga por diez años y hubo una serie de inversiones. Hicieron una determinada cantidad de pozos que no fueron exitosos y empezó a bajar la inversión porque no encontraban hidrocarburos. Luego fue general la mala gestión de YPF y pensamos que se iba a revertir con el cambio de gestión, pero no ha sido muy bueno. Se ha retirado bastante gente que dependía de YPF en la provincia. Tierra del Fuego tiene el 2.5% de las acciones y circulan versiones de que YPF estaría poniendo en venta activos que no le serían interesantes. Hemos preguntado oficialmente sobre esto por escrito como autoridad de aplicación pero no han contestado. Estamos en período de renovar el pedido y ante la insistencia se generará algún tipo de intimación si no hay respuesta”, adelantó.

El gobernador Melella es vicepresidente de la OFEPHI, que nuclea a todas las provincias productoras, “pero es distinto de la participación en el paquete accionario”, aclaró Aguirre.

La boya “también está siendo objeto de auditoría. Tenemos la monoboya de Total y la más próxima está en Chubut, no hay otra que esté funcionando. Es un costo importante y se está auditando. Algunos hablan de 12 millones de dólares, nosotros determinados que YPF ha asumido 9 millones de dólares por la reparación y, al querer trasladar esos costos YPF se da cuenta de que deja de ser rentable tener una boya de esas características, teniendo la posibilidad de contar con otra boya a menos de 70 kilómetros. Podrían aunarse las tres empresas en la boya de Total, pero los tipos de petróleo son distintos. El petróleo de Total es muy liviano, y el petróleo de YPF y Roch es un poco más pesado. Algo se exportaba a Chile y en barco se exporta a Holanda. Se está viendo la posibilidad de llevar determinado crudo a Chile o a Santa Cruz, para otro destino, y el que ingrese a la planta de Total poder exportarlo desde una sola monoboya. Esto generaría más movimiento de camiones y personal”, señaló.

En cuanto a las regalías, indicó que “para junio del año pasado la provincia llevaba recaudados 1.500 millones de pesos de enero a junio de 2020, y de enero a junio de 2021, son 2.500 millones pero eso es producto también de la devaluación. Queremos aumentar la producción porque la de YPF va declinando, siempre y cuando se pueda almacenar y exportar. Las regalías han crecido estos últimos seis meses pero se están pagando 10 millones de dólares cada tres meses por la deuda adquirida con la emisión de bonos, por lo que no alcanzan las regalías”.

Hacia el polo petroquímico

Según el secretario, estaría cerca la posibilidad de concretarse el polo petroquímico. “El principal objetivo que tiene que lograr una industrialización es saber qué mercado se va a tomar para instalar los derivados del metano. El gas que consumimos en nuestros hogares es metano, pero del pozo salen varios gases, metano, propano, butano, etano. El propano es el gas envasado, y de él derivan los plásticos. El butano se utiliza para encendedores, pinturas, garrafitas de camping, y eso cada vez tiene menos porcentaje. El 95% que sale del pozo es metano y el resto se reparte en los otros gases. Para poder instalar una industria petroquímica que apunte a plásticos hay que saber qué hacer con el metano, que es el que más volumen tiene. Generalmente se piensa en metanol, en la urea que es derivado del metanol y el GNL, que es el gas natural licuado, que se puede transportar a países que no tengan producción de gas”.

“En un contexto tan difícil de pandemia las inversiones se hacen esperar, no ha aumentado la producción y la nación decidió hacer el Plan Gas para aumentar la producción. Contando desde el obelisco 300 kilómetros a la redonda, allí se consume el 70% del gas que se produce en el país. Está muy concentrado el consumo de energía y eso hace que las oportunidades vengan a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Estamos discutiendo una ley de promoción a las inversiones en hidrocarburos que quiere presentar el gobierno nacional, y en esa discusión está la OFEPHI, para que todas las provincias productoras se vean beneficiadas. Se piensa en incentivos fiscales para la industrialización in situ. Entre el Plan Gas, los incentivos fiscales a partir de una ley de promoción industrial, y la posibilidad de inversiones para mejorar la producción en el lugar, hace que estemos en una situación avanzada para poder lograr en el corto plazo la instalación de un polo petroquímico”, confió.

“Hablamos de una petroquímica grande, con una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, y a partir de esto se pueden instalar otras para los otros gases. Son inversiones menores que apuntan a los plásticos, al polipropileno, al butano, al etanol, y distintos subproductos que generan empresas satélites de la petroquímica. Por eso se llama polo petroquímico, porque a partir de que se instala la que apunta al metano llegan otras que aprovechan lo producido. Es una cadena de valor que obviamente genera más mano de obra”, destacó.

Sobre la importación de gas que está realizando el país, observó que “el 90% de la matriz energética del país depende de los hidrocarburos pero hubo un importante déficit por la gran sequía que tenemos en el litoral y la cordillera, y se ha sobre utilizado la reserva de agua que teníamos. Eso impacta la generación eléctrica y se tiene que compensar con generación térmica, que obliga a importar gas para abastecer al litoral, noreste, sur de Córdoba”.

Con respecto al consumo de gas en la provincia, dijo que “depende del pico, en verano es el menor consumo y hablamos de 1.4 millones de metros cúbicos por día, contra 2.6 y 3 millones en invierno”.

Unión de gasoductos

Por otra parte se le preguntó sobre la obra que va a unir los gasoductos y aumentar la presión para la provincia. “Era una obra que había sido objetada por los organismos de control porque no tenía financiamiento. Se hizo un ordenamiento desde el Ministerio de Obras Públicas, hubo una nueva licitación y la adjudicación. Esta obra contempla la unión de los dos gasoductos, el Fueguino que opera Camuzzi y abastece a las tres ciudades, y el San Martín que cruza el Estrecho de Magallanes. Están separados físicamente por 800 metros en línea recta, se contempla hacer un solo caño entre uno y otro, de mil metros, y una planta compresora a unos 30 kilómetros al norte de Río Grande para poder llegar con buena presión a las futuras redes que se van a hacer a partir de esta ampliación. Hoy se está trabajando en la instalación de la compresora, si bien la obra entró en veda, y se está viendo por dónde cruzar porque hay gasoductos petroleros que abastecían a Río Grande hace tiempo, y hay que definir la traza. El Ministerio de Obras Públicas está trabajando con ENARGAS, Camuzzi y la contratista. El plazo de finalización está establecido entre 12 y 17 meses”, informó.

Oficina cerrada de Hidrocarburos

Por último se le preguntó sobre el cierre de la oficina. “Cuando asumimos encontramos las instalaciones bastante deterioradas y cuando empezó a hacer frío se comenzó a exigir más a las calderas. Encontramos que se hicieron reparaciones con caños no aptos para agua caliente, hubo roturas y caída de presión. Se hicieron reparaciones menores y con la pandemia se pararon las obras. Se encaró a través de un expediente en Obras Públicas y está pronto a salir la licitación para tener funcionando el edificio en menos de un mes”, dijo.

“Estamos bien equipados con vehículos. Cuando arrancamos tuvimos que prestar varios para el reparto de módulos alimentarios por la pandemia, y prestamos dos camionetas a la Secretaría de Energía para que se puedan mover. Hoy ya contamos con las camionetas para poder ir al campo”, afirmó.

Concluyó con una referencia al proyecto de creación de Terra Ignis, que “sigue en el ámbito legislativo y está en la agenda, aunque las prioridades van por otro lado. No hemos tenido consultas y los legisladores están buscando los consensos. Se hicieron modificaciones y son los legisladores los que más saben sobre el avance que está teniendo”.

Fuente:provincia 23